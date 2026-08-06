Держкомпенсацію за будівництво тваринницьких комплексів потенційно може отримати 31 підприємство

Державну компенсацію за програмою підтримки будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів може отримати 31 підприємство, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"У 2026 році заплановано продовжити програму державної підтримки будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів. Будівництво тваринницьких комплексів уже реалізує 31 підприємство, які потенційно можуть отримати державну компенсацію. Це проєкти зі створення та модернізації комплексів для утримання великої рогатої худоби, а також підприємств із розведення овець та кіз", – зазначено в повідомленні.

У міністерстві зауважили, що наразі триває моніторинг будівництва комплексів, а остаточний розмір компенсації визначатиметься після подання заявок і перевірки документів учасників програми.

Державна підтримка покриває частину вартості будівництва об’єкта разом із технологічним обладнанням незалежно від країни його походження та надається після введення об’єкта в експлуатацію відповідно до умов програми.

В Міністерстві нагадали, що за даними Держстату, станом на початок 2026 року поголів’я овець і кіз в Україні становило 756 тис. голів, що майже на 30% менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Розширення програми державної підтримки має сприяти відновленню поголів’я, розвитку тваринництва та збільшенню інвестицій у галузь.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у 2025 році запровадив програму часткової компенсації вартості будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів. У 2026 році уряд збільшив до 50% розмір компенсації для підприємств, релокованих із прифронтових територій.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у 2025 році запровадив програму часткової компенсації вартості будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів. У 2026 році уряд збільшив до 50% розмір компенсації для підприємств, релокованих із прифронтових територій, та розширив програму на господарства з розведення овець і кіз.