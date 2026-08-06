Постраждалому бізнесу можуть допомогти доступне страхування, податкові пільги та кредити на відбудову – співзасновник Rozetka

Бізнес, який постраждав від російських атак, очікує від держави кроків для зменшення наслідків втрат, зокрема доступного і робочого страхування, податкових пільг та кредитів на відбудову, повідомив співзасновник маркетплейсу Rozetka Владислав Чечоткін.

"Є три аспекти, де держава може допомогти. Перший – страхування. Ми говоримо про це з початку повномасштабного вторгнення. Поки що нічого не відбувається, страхування не працює. Там, де воно працює, воно дуже обмежене по страхових сумах, і страхові премії дуже високі. Може держава знайде механізм, як їх зменшити", – розповів він на телемарафоні в четвер.

За його словами, держава могла б запропонувати постраждалому від обстрілів та втрат бізнесу податкові канікули на час відновлення та пільгові кредити на відбудову. Крім того, є ідея будівництва чи залучення складських приміщень на території Польщі, Румунії, Молдови та інших західних сусідів.

За словами Чечоткіна, такі методи боротьби з атаками ворога як приватне ППО на сьогодні реалізувати майже неможливо через складні регуляції держави в цьому питанні.

"Сподіваємось, якісь ідеї бізнесу будуть взяті до уваги. І ще більше сподіваюся, що держава матиме змогу якось ці ідеї реалізувати", – підкреслив він.

Як повідомлялося, внаслідок російської ракетної атаки в ніч на 5 серпня знищено розподільчий складський комплекс Rozetka у Броварах під Києвом. За словами співзаносників компанії, він не підлягає відновленню, збитки становлять мільярди гривень. Також ворогом були пошкоджені та знищені логістичні об’єкти торговельних мереж "Епіцентр", "Сільпо", компаній "Нова пошта", "Біосфера" та інших.