Київ зацікавлений у нарощуванні присутності азербайджанського бізнесу і в диверсифікації постачання енергоносіїв в Україну – Сибіга

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що українська сторона "має пакет пропозицій" для азербайджанських партнерів і зацікавлена у диверсифікації постачання енергоносіїв в Україну.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це Сибіга сказав на спільній пресконференції із азербайджанським колегою Джейхун Байрамовим.

Він назвав Азербайджан "сильною країною, яка розвивається і демонструє свою помітну регіональну роль, і голос Азербайджану в зусиллях зупинити війну надзвичайно важливі".

"Щодо двостороннього виміру, який теж стратегічний. Стратегічний з точки зору і поточних проєктів, які вже започатковані, розвиваються, так і перспектив. Це енергетика, це інфраструктура, це гуманітарний вимір. Азербайджанський бізнес завжди активно був присутній в Україні і ми вітали би подальше нарощування цієї присутності. У нас є пакет пропозицій для наших азербайджанських друзів. Ми зацікавлені в диверсифікації постачання енергоносіїв в Україну", – зазначив Сибіга.

Він назвав роль Азербайджану стратегічним для всієї Європи з точки зору енергетичної безпеки, не лише для України.

"Ми активно над цим працюємо і я переконаний, що в нас будуть вагомі результати", – додав очільник відомства.

Він висловив переконання, що співробітництво між країнами зміцнює один одного і має великий потенціал.

"Дуже важливий елемент – це Срединний коридор. І Азербайджан для нас теж відіграє (важливу роль -ІФ-У), як і ми для Азербайджану, з точки зору взаємодії з ЄС. Для нас важлива взаємодія з Південним Кавказом, з Центральною Азією. І ці торговельні шляхи, вони також пов’язані з нашою взаємодією з Європейським Союзом. Ми зацікавлені у розвитку цього треку. Ми обговорювали це, яким чином нам поглибити цю взаємодію", – розповів Сибіга.

Як відомо, Срединний коридор пролягає через низку країн регіону та з’єднує Азію з Європою. Він починається в Китаї та проходить через країни Центральної Азії, Каспійське море, Азербайджан, Грузію та Туреччину, після чого виходить до Європи.