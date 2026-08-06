Євросоюз з 12 серпня запроваджує нові правила імпорту продукції тваринного походження – Держпродспоживслужба

Європейський Союз із 12 серпня запровадить оновлені правила імпорту тварин, продукції тваринного походження та зародкового матеріалу з третіх країн, повідомила Держпродспоживслужба.

"Відтепер включення країни до переліку держав, з яких дозволено експорт до ЄС, не означає автоматичного допуску всієї продукції. Для окремих товарів Європейська Комісія може вимагати проведення додаткових досліджень чи додаткові документи або сертифікати щодо походження продукції, вакцинації тварин чи інших підтверджень відповідності", – наголосили в Держпродспоживслужбі.

"Для українських експортерів це означає необхідність переглянути окремі виробничі процеси, системи простежуваності та підходи до підготовки документів для експорту до Європейського Союзу", – зазначено в повідомленні.

Новий регламент ЄС враховує практику застосування чинного законодавства ЄС, рекомендації Європейського агентства з безпечності харчових продуктів (EFSA), Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (WOAH), а також останні зміни у сфері безпечності харчових продуктів.

Регламент також посилює вимоги до ідентифікації та простежуваності тварин, зокрема передбачає ширше застосування електронних транспондерів і бирок, що відповідають міжнародним стандартам ISO.

Також оновлено ветеринарні вимоги до виробництва м’ясної, молочної, яєчної та композитної продукції. Зокрема, для м’ясної продукції посилений контроль походження сировини, а для молочної уточнені вимоги до технологічної обробки залежно від виду молока та його походження.