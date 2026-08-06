НБУ встановив верхню межу ставки за тримісячними депозитними сертифікатами на рівні облікової ставки + 3,5 в.п.

Національний банк України (НБУ) встановив граничну ставку за тримісячними лімітованими депозитними сертифікатами на рівні облікової ставки плюс 3,5 відсоткового пункту (в.п.), що за її поточного розміру становить 19% річних, повідомив регулятор на сайті.

Фактичну ставку визначатимуть за результатами процентних тендерів.

Із 7 серпня НБУ змінює механізм розміщення тримісячних депозитних сертифікатів: замість повного задоволення заявок банків регулятор проводитиме процентні тендери з наперед оголошеним обсягом один раз на два тижні.

Перший такий тендер відбудеться 7 серпня. Інформацію про його обсяг НБУ публікуватиме напередодні, а результати – після завершення.

Згідно з постановою Нацбанку, ставка за лімітованими депозитними сертифікатами залишатиметься незмінною від дати їх розміщення до погашення.

Граничну ставку затверджено окремим рішенням правління НБУ від 5 серпня №232-рш, а новий механізм розміщення депозитних сертифікатів – постановою №86. Обидва документи набули чинності 6 серпня.

Як повідомлялося, наприкінці липня НБУ оголосив про модернізацію операційного дизайну процентної політики для активізації грошового ринку та формування надійних ринкових орієнтирів вартості коштів.

Зміна механізму розміщення тримісячних депозитних сертифікатів є першим етапом цієї трансформації. Подальші кроки регулятор планує впроваджувати поступово з урахуванням необхідності зберігати жорсткість монетарних умов і стимули для конкуренції банків за вкладників.