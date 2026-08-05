З початку року в Україну надійшло 4 593 одиниці енергообладнання, очікується ще 1 206

До України з початку 2026 року надійшло 4 593 одиниці енергетичного обладнання у вигляді генераторів, трансформаторів, блочно-модульних котелень (БМК), когенераційних установок (КГУ), котлів тощо, повідомило Міністерство енергетики України у середу.

"Очікуємо на надходження ще 917 генераторів, 166 трансформаторів та 123 одиниці іншого обладнання, зокрема – котлів, БМК і КГУ", – зазначили у відомстві.

Допомогу надали партнери з ЄС, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Люксембургу, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Словаччини, США, Туреччини, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Швеції, Японії, Чехії, Польщі, Кіпру, Китаю, МОМ, UNICEF/WASH, PFRU, VOLVO.

У регіони зі складів хабу з початку року відправили 528 вантажів гуманітарної допомоги, зокрема, 2603 генератори, 121 трансформатор та 190 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів.

Всього енергетичну гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення Україні надали 39 країн.