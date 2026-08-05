Неурядові економісти погіршили прогноз зростання економіки України у 2026р з 2,4% до 1,1% через тривалу війну

Українські та міжнародні аналітичні організації погіршили прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2026 році до 1,1% порівняно з 2,4% під час попереднього опитування у грудні 2025 року, свідчать результати опитування Центру економічної стратегії (ЦЕС) спільно з German Economic Team.

Як свідчать результати опитування шести керівників аналітичних команд, серед яких Concorde Capital, Dragon Capital, ICU, KSE Institute, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) та wiiw, також підвищено прогноз інфляції на кінець 2026 року до 9,6% (середньорічна – 8,2%) проти грудневих очікувань у 6,6% та 7,1% відповідно.

На 2027 рік економісти прогнозують прискорення зростання ВВП до 2,2% (максимальний прогноз – 5% у разі припинення бойових дій) та інфляцію на рівні 9% на кінець року.

Протягом 2026-2027 років очікується скорочення дефіциту бюджету до $43 млрд та $39 млрд відповідно. Обсягу міжнародної допомоги буде достатньо для покриття потреб у зовнішньому фінансуванні за відсутності ескалації чи інших ризиків.

Більшість неурядових аналітиків будують свої базові прогнози на припущенні, що повномасштабна війна триватиме упродовж 2026-2027 років. Лише один альтернативний сценарій передбачає завершення бойових дій у 2027 році зі зростанням ВВП на 5%, інфляцією 11% та бюджетним дефіцитом $33 млрд.

У ЦЕС підкреслили, що на відміну від приватних експертів, Мінекономіки та МВФ у своїх базових сценаріях припускають швидше завершення війни – у 2027 та 2026 роках відповідно, зазначаючи значно вищі темпи зростання ВВП.

Зазначається, що усі опитані аналітики розраховують на функціонування сухопутного коридору з ЄС у 2026-2027 роках, а також очікують відновлення вільного руху морським коридором у 2027 році після обмежень 2026 року через російські обстріли.

Згідно з презентацією аналітиків, гривня девальвуватиме на 8% у 2026 році (до 46 грн/$1) та на 6% у 2027 році (до 49 грн/$1).

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз зростання ВВП України на 2026 рік з 1,3% до 1,8%.

МВФ у червні-липні погіршив прогноз зростання реального ВВП України цього року до 1,0-1,6% з 1,8-2,5%, тоді як у квітневому World Economic Outlook (WEO) він оцінював його у 2%, а під час затвердження нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF наприкінці лютого – у діапазоні 1,8-2,5%.

Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026 рік до 1,6% з 2,4%, на яких базувався держбюджет-2026 під час його затвердження наприкінці минулого року. За оптимістичного сценарію, який передбачає завершення війни до 2027 року, зростання ВВП наступного року становитиме 4,5%, тоді як за менш оптимістичного – 1,3%.

Інвестгрупа ICU на початку червня погіршила прогноз зростання економіки України у 2026 році до 0,8% порівняно з попередньою оцінкою у грудні на рівні 1,2%.

ЄБРР у свою чергу погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026 році з 2,5% до 2,2%.

KSE погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026 рік з 2,3% до 1,9%, на 2027 рік економічне зростання сповільниться до 2,1% (раніше очікувалося 4,1%), у 2028 році становитиме 4,5% (замість 5% відповідно), а у 2029 році – 5,6% (замість 6%).

Інвесткомпанія Dragon Capital знизила прогноз зростання економіки України цього року з 1,5% до 1%, його забезпечить оборонно-промисловий комплекс (ОПК), тоді як від решти економіки за результатами року очікується негативний результат