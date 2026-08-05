Ексочільник департаменту нагляду за небанківськими фінустановами Суханов очолив департамент стратегії НБУ

Національний банк України (НБУ) призначив колишнього директора департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг Володимира Суханова директором департаменту стратегії та розвитку з 5 серпня 2026 року, повідомила пресслужба регулятора.

До сфери відповідальності Суханова належатимуть розроблення та реалізація стратегії Нацбанку і стратегії розвитку фінансового сектору, операційне планування, управління проєктною та процесною діяльністю, впровадження принципів ESG, розвиток фінансової інклюзії, дослідження у сфері інновацій, фінансових технологій і цифрових рішень, зокрема, формування та запуск інноваційного хабу НБУ, а також супровід роботи комітету з управління змінами.

Департамент стратегії та розвитку входить до вертикалі підпорядкування "Загальний блок", яку очолює голова Нацбанку.

До нового призначення Суханов із січня 2025 року керував департаментом нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг, а раніше був заступником директора департаменту інтегрованого нагляду за банками.

Обов’язки директора департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг із 5 серпня виконуватиме начальниця другого управління нагляду цього департаменту Альона Атаманюк.

Суханов працює у банківській системі близько 20 років, із них майже 12 років – у системі банківського нагляду НБУ. У 2007-2014 роках він обіймав керівні посади в українських банках, де відповідав за розвиток роздрібного бізнесу та мережі відділень.

Як повідомлялося, у липні НБУ оголосив про пошук директора департаменту стратегії та розвитку після звільнення Ігоря Лужанського за власним бажанням.