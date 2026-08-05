Перед приватизацією ТРЦ Ocean Plaza має пройти процес стягнення майна за кредитом – думка

Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд Inzhur REIT підтвердив зацікавленість участі у приватизаційному аукціоні ТРЦ Ocean Plaza, але за умови стягнення державою майна за непогашеним кредитом в 9 млрд грн, повідомив СЕО Inzhur Андрій Журжій агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялось, Фонд державного майна України (ФДМУ) вивчає можливість продати 100% торговельно-розважального центру Ocean Plaza у Києві замість наявної державної частки у 66,65% із потенційною стартовою ціною за весь лот у $100 млн. У 2023 році з метою викупити держчастку Ocean Plaza у 66,65% був створений пайовий інвестиційний фонд Inzhur Ocean, у вересні 2025 року він увійшов у склад Inzhur REIT.

"По Ocean Plaza ми досі розглядаємо (можливість приватизації), але очікуємо, що саме буде і коли виставлено на аукціон Фондом держмайна. Останні заяви про те, що ФДМУ буде намагатись виставити свою частку разом з часткою міноритарія виглядають максимально дивними, тому, що його частка коштує десь мінус 5 млрд грн через борг перед державою за кредитом в 9 млрд грн. Найкращий сценарій – пред’явлення боргу до стягнення, Фонд держмайна, на жаль, цю вимогу ігнорує, погашення кредиту мало бути до кінця 25-го року", – нагадав Журжій.

Він зазначив, що Inzhur REIT буде готовий прийняти участь у приватизаційному аукціоні, якщо на нього буде виставлена "саме нерухомість, а не права вимоги за кредитами".

Стосовно ще одного гучного активу, МФК Gulliver (який державні Ощадбанк та Укрексімбанк планують у вересні виставити на відкритий продаж зі стартовою ціною $207 млн), Журжій повідомив, що поки Inzhur REIT не розглядає можливість участі, але буде аналізувати юрпитання та фінзвітність на етапі оголошення конкурсу.

"Не дивлячись на гарну локацію і непогані показники свого часу, на зараз МФК може показувати значно гірші результати, що зменшіть зацікавленість інвесторів приймати участь в торгах за таку ціну", – зазначив Журжій.

Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Інжур REIT" (Inzhur REIT) восени 2025 року об’єднав п’ять пайових інвестиційних фондів, створених під реалізацію окремих проєктів в галузі нерухомості: "1001", "2001", Inzhur Supermarket, Inzhur Ocean та "Inzhur Житній". Станом на 4 серпня у складі фонду 17 об’єктів, майже 93 тис співвласників, загальна вартість активів 6 млрд 269 млн 750 тис 773.94 грн.

20 березня 2023 року рішенням Вищого антикорупційного суду України 66,65% статутного капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (ТРЦ Ocean Plaza) було стягнуто в дохід держави і передано в управління Фонду. ТРЦ входить до переліку об’єктів великої приватизації.

ТРЦ Ocean Plaza відкрито в Києві в грудні 2012 року на вул. Антоновича, 176. Його загальна площа – 165 тис. кв. м. Інвестиції в об’єкт становили приблизно $300 млн. Компанія UDP і ТОВ "К.А.Н. Девелопмент" виступили партнерами з розвитку проєкту. ТРЦ було продано російській "ТПС-Нерухомість" Аркадія Ротенберга 2012 року. Пізніше, 2019 року український бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza. У 2021-му він продав свою частку підприємцю Андрію Іванову. Угоду фіналізовано влітку 2023 року.

Консорціум державних банків розпочав фінансування будівництва Gulliver у 2006 році, комплекс ввели в експлуатацію у 2014 році. За даними Ощадбанку, після кількох реструктуризацій ТОВ "Три О" з червня 2024 року почало скорочувати платежі за кредитами, а згодом повністю припинило обслуговування боргу.

26 липня 2025 року було ухвалено рішення про державну реєстрацію права власності на ТОК Gulliver за консорціумом Ощадбанку (80% – лід) та Укрексімбанку (20%). Цей об’єкт слугував забезпеченням виконання зобов’язань за кредитом. Процедуру стягнення було розпочато двома державними банками у зв’язку з невиконанням ТОВ "Три О" – боржником, який був власником комплексу, зобов’язань за кредитним договором.

Дату проведення аукціону по Gulliver, умови участі та порядок подання заявок банки повідомлять одночасно з оголошенням торгів.