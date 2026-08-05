Dragon Capital погіршила прогноз зростання ВВП України у 2026р. до 1%

Інвестиційна компанія Dragon Capital знизила прогноз зростання економіки України цього року з 1,5% до 1%, його забезпечить оборонно-промисловий комплекс (ОПК), тоді як від решти економіки за результатами року очікується негативний результат, повідомила директорка аналітичного департаменту та головна економістка Dragon Capital Олена Білан.

"Ми прогноз по зростанню економіці в цьому році переглянули вниз, як кажуть англійською – downgrade. Це викликано тим, що ми бачимо багато більший негативний вплив ескалації війни на всі сектори, на багато секторів поза межами нашого оборонно-промислового комплексу", – сказала вона на онлайн дискусії щодо макропрогнозів, організованій Центром економічної стратегії у середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, наприкінці березня цього року Dragon Capital покращила прогноз зростання ВВП на 0,5 відсоткового пункта (в.п.) – до 1,5%.

За її словами, внесок оборонно-промислового комплексу ВВП, як і раніше, Dragon Capital оцінює близько 1,5 в.п., що більше, ніж минулого року.

"Основна причина – це те, що фінансування у цьому році для сектора ОПК буде набагато більше за рахунок міжнародної підтримки від ЄС у формі цього великого пакету – USL (Ukraine Support Loan)", – пояснила Білан.

Вона уточнила, що передбачається пряме зовнішнє фінансування виробництва дронів у цьому році, що збільшить загальні доступні ресурси для сектору.

"Але … цивільний сектор починає страждати від ескалації, яка, по суті, почалася приблизно у червні. І ми вже по певним червневим показникам бачимо сповільнення споживання домогосподарств, яке було дуже великим драйвером економіки, який підтримував зростання всі попередні роки", – наголосила економістка.

За її словами, хоча доходи населення в цьому році можуть зростати і в номінальному, і в реальному виразі, але стрес, який отримують люди, плюс руйнування логістичної інфраструктури бізнесу будуть негативно впливати на економіку.

Білан додала, що на також треба врахувати негативний вплив від повної зупинки портів Чорного моря: з припущенням, що частково все ж таки вдасться переорієнтувати експорт агропродукції на порти Дунаю, в Dragon Capital його оцінили річній основі від 1 в.п. до 1,5 в.п.

"Оскільки до кінця року залишилось менше, то ми оцінюємо, що вплив на ВВП 2026 року буде менший від 0,5% до 0,7%", – зауважила експертка.

Вона уточнила, що очікувані проблеми із енергетикою взимку негативний вплив від введених ЄС квот вже враховані у прогнозі. Загалом для економіки ці квоти матимуть невеликий негативний вплив, але з точки зору конкретних секторів – металургії – вплив буде відчутний, додала Білан.

"Тобто якщо ми на початку року очікували, що у цивільному секторі економіки зростання просто сповільниться до нуля, то зараз ми очікуємо, що воно буде вже від’ємне: десь близько на 1 в.п. очікуємо падіння загалом в економіці поза сектором ОПК", – підсумувала директорка аналітичного департаменту та головна економістка Dragon Capital.

Білан також зазначила, що базовий сценарій макропрогнозу – це продовження війни до кінця цього року і у наступному році.

У 2025 році зростання ВВП України сповільнилось до 1,8% з 2,9% у 2024 році та 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022 році – першому році повномасштабної російської агресії.

Як повідомлялося, Національний банк України наприкінці липня повернув прогноз зростання ВВП у 2026 році до рівня 1,8%, на якому він очікував його у січні, після погіршення у квітні до 1,3%.

В той же час МВФ у червні-липні погіршив прогноз зростання реального ВВП України цього року до 1,0-1,6% з 1,8-2,5%, тоді як у квітневому World Economic Outlook (WEO) він оцінював його у 2%.

Кабмін також знизив прогноз зростання ВВП на 2026 рік до 1,6% з 2,4%, на яких базувався держбюджет-2026 під час його затвердження наприкінці минулого року.