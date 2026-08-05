ФРУ закликала Корецького прискорити організацію робіт зі встановлення блочно-модульних котелень

Федерація роботодавців України (ФРУ) звернулася до прем’єр-міністра України Сергія Корецького із закликом вжити невідкладних заходів для забезпечення своєчасної реалізації комплексних планів стійкості регіонів у сфері теплопостачання, зокрема, прискорити організацію робіт зі встановлення блочно-модульних котелень.

Про це повідомив голова Всеукраїнського об’єднання роботодавців легкої промисловості Олександр Соколовський на сторінці в Facebook у середу.

"Станом на кінець липня 2026 року у більшості регіонів відсутня системна інформація про початок закупівель, укладення договорів та механізми реалізації відповідних проєктів. Зважаючи на те, що цикл виробництва блочно-модульних котелень становить у середньому три-чотири місяці, подальше зволікання створює реальну загрозу несвоєчасної підготовки громад до опалювального сезону", – написав він.

За інформацією Соколовського, у зверненні ФРУ наголошується, що ще з кінця 2025 року за участю Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, підприємств теплоенергетичного сектору та українських виробників проводилася активна підготовча робота щодо закупівлі блочно-модульних котелень. За попередніми оцінками, потреба громад становить близько 1000 таких об’єктів різної потужності.

Після ухвалення урядом рішення про виділення 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на реалізацію комплексних планів стійкості, зокрема для закупівлі 247 блочно-модульних котелень, українські виробники завчасно зарезервували виробничі потужності, підготувалися до закупівлі матеріалів та підтвердили готовність виготовити обладнання до початку опалювального сезону 2026/2027 років.

"Особливу увагу ФРУ звертає на ситуацію у столиці. Існує високий ризик того, що через втрату часу необхідне обладнання не буде закуплене, встановлене та введене в експлуатацію до початку опалювального сезону", – зазначили у федерації.

Як наголосили у ФРУ, українські підприємства наразі мають достатній виробничий та інженерний потенціал для виготовлення переважної більшості необхідних блочно-модульних котелень.

Федерація у зверненні до Корецького, зокрема, запропонувала забезпечити постійний моніторинг використання бюджетних коштів, виділених на закупівлю блочно-модульних котелень, та уніфікувати підходи до проведення закупівель.

Окрім того, пропонується створити державний резервний фонд блочно-модульних і транспортабельних котелень та іншого теплогенеруючого обладнання для оперативного реагування на наслідки російських атак та забезпечити фінансування такого резервного фонду із пріоритетним використанням обладнання українського виробництва.

Пропонується також прискорити процедури підключення блочно-модульних котелень до газорозподільних мереж.