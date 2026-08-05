Кількість нових ЖК на старті продажів в Києві в 2026р. зменшилася на 40% – "ЛУН"

Кількість нових житлових комплексів в Києві, у яких стартували продажі в січні-липні 2026 року, зменшилася на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року, при цьому в Київській області показник виріс на 16%, повідомила директорка з розвитку порталу нерухомості "ЛУН" Олена Унаньян.

"Київська область і Київ з початку повномасштабного вторгнення рухаються з дуже різними динаміками. Київ просів шалено: 43 ЖК було запущено в 2021 році, і п’ять – у 2024-му. При цьому 2025 рік був для столиці роком відчутного пожвавлення, тоді запустилося 20 ЖК. У 2026 році темпи просіли на 40% – всього шість ЖК було запущено. Проте чекаємо кінця року, щоби подивитися, чи наздожене Київ показники 2025 року", – розповіла Унаньян на аналітичній панелі "Аналітика ринку будівництва і нерухомості I півріччя 2026 року" Конфедерації будівельників Україна (КБУ) у середу.

Натомість у Київській області станом на липень 2026 року динаміка позитивна. Так, в 2025 році стартували продажі в 26 житлових комплексах, що в 1,5 раза більше, ніж попереднього року, а в січні-липні 2026 року показник вже становить 23 ЖК, що також у 1,5 раза перевищує минулорічні цифри.

"Очікуємо, що 2026 рік буде рекордним для Київської області за запуском на ринку нових ЖК з початку повномасштабного вторгнення", – зазначила експертка. За даними "ЛУН", у Львівській області з початку року стартували продажі у 35 ЖК, що демонструє зниження на 20% порівняно з 2025 роком. Проте Унаньян підкреслила, що у другому півріччі темпи як правило зростають, тому до кінця року Львівська область має вийти на минулорічний рівень, коли продажі відкрилися у 65 нових ЖК.

Нові ЖК у продажу в Івано-Франківській області станом на липень 2026 року демонструють приріст у 8% порівняно з минулим роком – 13 ЖК, тоді як минулого року продажі відкрилися у 22 нових об’єктах.

Унаньян повідомила, що динаміка запуску в продаж ЖК в Закарпатській області наразі аналогічна минулорічній. Так, у 2025 році продажі відкрили 21 ЖК, а за сім місяців 2026 року – 11 об’єктів.

"Івано-Франківськ і Закарпаття вийшли на показники 20+ ЖК, які стартують за рік", – сказала вона.

У цілому в Україні за січень-липень 2026 року продажі розпочали 140 нових ЖК, що на 11% перевищує показник минулого року, коли за весь рік стартували 224 об’єктів. При цьому минулорічний показник становить близько 50% від довоєнного – в 2021 році на ринок вийшли 426 нових житлових комплексів, зазначає "ЛУН".