Україна та Румунія працюють над розширенням логістичних можливостей порту Констанца

Україна та Румунія посилюють співпрацю для забезпечення експорту української агропродукції через румунський порт Констанца, який став ключовим альтернативним логістичним хабом в умовах обмеження роботи основних морських маршрутів, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Сьогодні ми стикаємося з критичною ситуацією, коли ємності для зберігання врожаю швидко заповнюються, в можливості для експорту нема. Для нас життєво важливо зберегти зібране збіжжя та забезпечити стабільні альтернативні шляхи експорту. Ми розраховуємо на підтримку наших румунських партнерів", – наголосив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Румунії в Україні Александру Віктором Мікулою.

За оцінками Мінагрополітики, через обмеження роботи основних морських експортних маршрутів уже до початку листопада елеватори та зерносховища загальною місткістю майже 59 млн тонн можуть бути повністю заповнені, а дефіцит потужностей для зберігання врожаю до кінця осені може сягнути близько 11 млн тонн.

Як зазначено у повідомленні, через обмеження роботи основних морських експортних маршрутів уже до початку листопада елеватори та зерносховища загальною місткістю майже 59 млн тонн можуть бути повністю заповнені. До кінця осені дефіцит потужностей для зберігання врожаю може сягнути близько 11 млн тонн.

За цих умов румунський порт Констанца стає ключовим альтернативним маршрутом для перевалки українського зерна на великотоннажні океанські судна та його подальшого експорту на світові ринки, зазначено в повідомленні.

Для відновлення та нарощування таких обсягів сторони домовилися активізувати роботу за кількома напрямами: збільшення кількості пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні, розширення спроможностей фітосанітарного та ветеринарного контролю, переведення відповідних служб на цілодобовий режим роботи, а також максимальне використання можливостей рейдової перевалки із залученням плавучих кранів у порту Констанца.

Сторони відзначили, що Дунайський логістичний коридор також залишається під постійною загрозою російських атак. Росія систематично обстрілює дунайські порти, паливну інфраструктуру та елеватори, створюючи додаткові ризики для експорту. У зв’язку з цим Румунія спільно з Болгарією та Туреччиною посилює заходи із забезпечення безпечного судноплавства та супроводу цивільних суден до Сулінського каналу й дунайських портів.

Як нагадали у Мінагрополітики, наприкінці 2023 року завдяки ініціативі Європейського Союзу "Шляхи солідарності" транзит через територію Румунії сягав 4 млн тонн на місяць, із яких до 2,8 млн тонн становив український агроекспорт. Близько 70% цього обсягу транспортувалося залізничним та автомобільним транспортом безпосередньо до порту Констанца.