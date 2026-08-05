Загальний обсяг іпотечних кредитів у банківській системі станом на 1 червня 2026 року сягнув 50 млрд грн, або близько 4% усіх виданих кредитів, повідомила перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва у середу під час аналітичної панелі "Аналітика ринку будівництва та нерухомості І півріччя 2026 року", організованої Конфедерацією будівельників України.

"Ринок нерухомості поступово адаптується до воєнних умов, однак попит залишається дуже чутливим до обстрілів, перебоїв з електроенергією та зростання вартості будівництва. При цьому частка іпотеки у загальній кількості угод купівлі-продажу житла досі становить лише близько 3%", – зазначила Олена Дмітрієва.

За її даними, станом на 1 червня 2026 року загальний обсяг іпотечних кредитів у банківській системі сягнув 50 млрд грн, або близько 4% усіх виданих кредитів. Протягом останнього року іпотечні портфелі банків зросли на 35%, тоді як загальний кредитний портфель збільшився приблизно на 10%.

Вона також акцентувала увагу на тому, що іпотечні позики наразі мають близько 42 тис. українських сімей, що становить лише 0,4% загальної кількості домогосподарств. Частка проблемних кредитів у сегменті сягає 12%, переважно через старі валютні позики.

Водночас кількість нових іпотечних кредитів досі не повернулася на довоєнний рівень. У 2025 році банки видали близько 77% кількості кредитів, наданих у 2021 році.

"Іпотечні портфелі справді зростають значно швидше за кредитний ринок загалом. Однак головною рушійною силою цього зростання залишається "єОселя". Без державної підтримки масштаби іпотечного кредитування були б суттєво меншими", – наголосила Дмітрієва.

У середньому щомісяця банки видають близько 207 кредитів під заставу майнових прав на квартири у будинках, що зводяться, та ще близько 238 кредитів на придбання вже готового житла у забудовників. Завдяки цим двом напрямам іпотечного кредитування будівельні компанії щомісяця отримують близько 884 млн грн, або приблизно $20 млн.

Від початку запровадження програми "єОселя" було видано близько 28 тис. кредитів на загальну суму 49 млрд грн. Наразі на неї припадає 93% усіх нових іпотечних кредитів в Україні.

Глобус Банк засновано у 2007 році. Станом на січень 2026 року регіональна мережа налічує 34 відділення, з них 29 входять до об’єднаної мережі Power Banking, що дає змогу працювати за умов відсутності світла.

Пріоритетні напрямки діяльності – кредитування енергоефективних проєктів, іпотечне кредитування на первинному ринку, автокредитування, кредитування малого та середнього бізнесу.

Голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов є віцепрезидентом Конфедерації будівельників України та віцепрезидентом Асоціації українських банків.