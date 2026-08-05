НБУ підвищив ставку через ризик закріплення інфляції – Лепушинський

Національний банк України (НБУ) підвищив облікову ставку з 15% до 15,5% через посилення фундаментального цінового тиску та ризик закріплення інфляції через вторинні ефекти, пояснив заступник голови регулятора Володимир Лепушинський у колонці для агентства "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що загальна інфляція у червні сповільнилася до 7,2% переважно завдяки тимчасовому зростанню пропозиції продовольства, тоді як базова пришвидшилася до 8,1% і перевищила попередній прогноз регулятора.

"До кінця 2026 року НБУ очікує прискорення загальної інфляції до 10%, а базової – до 9,2%", – написав Лепушинський.

Він зазначив, що облікова ставка впливає на економіку із затримкою, тому монетарні рішення мають враховувати прогноз на наступні квартали, а не лише поточний показник загальної інфляції.

Завдання підвищення ставки полягає не в усуненні первинного подорожчання через руйнування інфраструктури, складнішу логістику, дефіцит працівників і зростання витрат на енергію, а в недопущенні ширшого перегляду цін бізнесом, розкручування спіралі "зарплати – ціни", погіршення інфляційних очікувань і перетікання заощаджень у валюту.

За оцінкою Лепушинського, інфляційний тиск не обмежується шоками пропозиції, оскільки одночасно очікуються розширення бюджетних стимулів і збереження стійкого споживчого попиту.

Підтримання привабливості гривневих депозитів і стійкості валютного ринку він назвав одним зі шляхів повернення інфляції до цілі. Використання міжнародних резервів без підтримки процентної політики означало б усунення наслідків підвищеного попиту на валюту, а не його причин.

Лепушинський також припустив, що аналітики не очікували підвищення ставки через надмірну увагу до сповільнення загальної інфляції, інерційність прогнозів після кількох місяців незмінної ставки та недооцінювання поєднання бюджетного стимулу, зростання виробничих витрат і вторинних ефектів від подорожчання пального та послаблення гривні.

"НБУ оцінив цю комбінацію як достатню для проактивного кроку зараз, а не після того, як пришвидшення інфляції стане очевидним у даних", – наголосив заступник голови Нацбанку.

Як повідомлялося, 30 липня НБУ неочікувано для багатьох аналітиків підвищив облікову ставку з 15% до 15,5%. До цього регулятор утримував її на рівні 15% із кінця січня 2026 року.