Україна веде консультації із сусідами про розширення інфраструктури експорту зерна на треті ринки – Сибіга

Україна веде активні консультації з країнами-сусідами (Молдова, Румунія, Словаччина, Угорщина, Польща) щодо того, яким чином розширити інфраструктуру та створити необхідні умови задля транспортування зерна на треті ринки в умовах постійних російських атак по кораблях, що слідують зерновим коридором в Чорному морі, заявив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.

"Росія своїм терором заблокувала фактично зерновий коридор чи морський шлях транспортування української продукції за кордон. Ми вже звернулися до наших союзників-партнерів, аби допомогти нам деблокувати наш морський експорт шляхом тиску на Москву", – сказав Сибіга на спільній пресконференції з латвійською колегою Байбою Браже у Києві у середу.

Він наголосив, що, атакуючи цивільні судна, РФ також вбиває членів екіпажів, якими переважно є іноземці, і вже було вбито кілька громадян Індії, Малайзії, Сирії.

Очільник відомства висловив співчуття та наголосив, що РФ несе російський терор далеко за межі Чорного моря, атакуючи цивільні судна.

Водночас Сибіга зауважив, що для українськоі економіки це величезний виклик, тому негайно після того, як Україна побачила ці ризики, на дорученні президента України була активована програми коридору солідарності і програми Європейського Союзу.

"Ми зараз проводимо активні консультації з усіма нашими сусідами, сусідами ближніх країн до нас – це і Молдова, Румунія, Словаччина, Угорщина, Польща, яким чином нам розширити інфраструктуру, створити необхідні умови, аби допомогти Україні транспортувати зерно на треті ринки, важливо уточнити. Мова йде про транзит цими країнами, як це було здійснено у 2022 році наземними коридорами, де можливо буде задіювати порти цих країн, також їх використовувати, аби українська продукція була доставлена за призначення", – розповів міністр.

За його словами, Україна робить все можливе, щоб були створені необхідні умови для експорту української продукції.