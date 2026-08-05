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Економіка

Росіяни знищили розподільчий комплекс Rozetka у Броварах, завдавши збитки на мільярди гривень, - власники

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Росіяни знищили розподільчий комплекс Rozetka у Броварах, завдавши збитки на мільярди гривень, - власники
Фото: https://www.facebook.com/chechotkina

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Унаслідок нічної російської ракетної атаки знищено розподільчий складський комплекс Rozetka у Броварах під Києвом, він не підлягає відновленню, збитки на мільярди гривень, повідомили співзасновники Rozetka Владислав та Ірина Чечоткіни.

"Сьогодні я мала опублікувати пост про те, що Rozetka виповнився 21 рік. Подякувати нашим клієнтам, партнерам, команді за цей довгий шлях, який ми пройшли разом. Натомість вночі я дивилася, як після удару трьох балістичних ракет горить справа всього мого життя. Ми відкрили розподільчий складський комплекс в Броварах на початку 2017 року. Він був найбільшим, найавтоматизованішим. Нашою гордістю. Тут ми обробляли понад 100 тис. замовлень на день. Він не підлягає відновленню", - написала співвласниця компанії Ірина Чечоткіна в середу у Facebook.

Чечоткіна підкреслила, що люди, на щастя, не постраждали, вони знаходились у укриттях.

"Rozetka працює. Дякую кожному, хто підтримує нас і хто зробить покупку сьогодні. Відчути, що ми не самі в цю мить, важливо як ніколи", - написала вона.

Владислав Чечоткін на телемарафоні підтвердив, що склад зруйновано вщент і більше ніколи не зможе працювати. "Ми зазнали дуже великих збитків - це мільярди гривень", - сказав він.

#rozetka #атака_рф #склад #бровари
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