Корецький запропонує заходи для підтримки бізнесу та логістики в Україні – Зеленський

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький спільно з представниками українського бізнесу запропонує заходи для підтримки підприємницької та логістичної активності в Україні, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні також була доповідь прем’єр-міністра України Сергія Корецького. Разом із представниками українського бізнесу прем’єр-міністр запропонує заходи на підтримку підприємницької та логістичної активності в Україні", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу за підсумками нарад.

Президент також повідомив, що під час наради з військовими, представниками розвідки та спецслужб було детально обговорено пріоритети на серпень щодо реалізації далекобійних санкцій проти Росії.

"Тривають операції щодо російських нафтових об’єктів і переробки. Ціна затягування війни для агресора буде збільшуватися. Важливо, щоб санкції від партнерів проти Росії посилювали наш далекобійний вплив. Будемо говорити про це з ключовими державами. Є речі, які варто реалізувати додатково у санкційній політиці", – зазначив Зеленський.