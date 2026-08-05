Слободян став новим очільником НКРЕКП

Новим головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), обрано Руслана Слободяна.

Відповідне рішення ухвалено в середу під час закритого засідання шляхом таємного голосування, йдеться на сайті регулятора.

Зазначається, що рішення ухвалено відповідно до вимог законодавства та встановленої процедури.

НКРЕКП повідомила, що Слободян має понад 28 років досвіду роботи в енергетичній галузі. У різні роки обіймав посади головного інженера, директора та начальника Ярмолинецького району електромереж, заступника генерального директора, директора з інформаційних технологій і технічного директора АТ "Хмельницькобленерго".

У 2021-2024 роках очолював Державну інспекцію енергетичного нагляду України. Із липня 2024 року є членом НКРЕКП.

Відповідно до закону про НКРЕКП, голова комісії організовує діяльність регулятора та представляє його у відносинах з органами державної влади, міжнародними партнерами та іншими установами.

Попередній голова регулятора Юрій Власенко закінчив свою дворічну каденцію, очоливши комісію в серпні 2024 року.