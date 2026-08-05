Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Слободян став новим очільником НКРЕКП

1 хв читати
Додати як джерело
Слободян став новим очільником НКРЕКП

Новим головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), обрано Руслана Слободяна.

Відповідне рішення ухвалено в середу під час закритого засідання шляхом таємного голосування, йдеться на сайті регулятора.

Зазначається, що рішення ухвалено відповідно до вимог законодавства та встановленої процедури.

НКРЕКП повідомила, що Слободян має понад 28 років досвіду роботи в енергетичній галузі. У різні роки обіймав посади головного інженера, директора та начальника Ярмолинецького району електромереж, заступника генерального директора, директора з інформаційних технологій і технічного директора АТ "Хмельницькобленерго".

У 2021-2024 роках очолював Державну інспекцію енергетичного нагляду України. Із липня 2024 року є членом НКРЕКП.

Відповідно до закону про НКРЕКП, голова комісії організовує діяльність регулятора та представляє його у відносинах з органами державної влади, міжнародними партнерами та іншими установами.

Попередній голова регулятора Юрій Власенко закінчив свою дворічну каденцію, очоливши комісію в серпні 2024 року.

#слободян_руслан #нкрекп
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Уряд організує зустрічі з бізнесом для безперервної роботи логістичних і торгових компаній – Корецький

Уряд організує зустрічі з бізнесом для безперервної роботи логістичних і торгових компаній – Корецький

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький після чергового ворожого обстрілу в ніч на середу повідомив, що уряд організує зустрічі з бізнесом для забез…

Читати