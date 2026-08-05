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Економіка

Пошкоджено два розподільчі центри "Сільпо", шестеро співробітників загинуло

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Внаслідок російського обстрілу в ніч на середу пошкоджено два розподільчі центри "Сільпо", шестеро співробітників загинули, повідомляє мережа у фейсбук.

"На жаль, маємо трагічні новини. Внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу виникли пожежі на двох наших розподільчих центрах. За останніми даними, шестеро працівників загинули. Інформація про кількість постраждалих ще уточнюється. Це невимовна втрата для всіх нас. Ми постійно на зв’язку з близькими потерпілих і готові надати всю необхідну допомогу. Висловлюємо найщиріші співчуття родинам та друзям загиблих", - повідомили у пресслужбі.

Як повідомлялось, Росія вночі у середу нанесла один із найбільших за війну балістичних ударів по логістичних та розподільчих об’єктах під Києвом, в результаті про знищення своїх об’єктів повідомили лідери у своїх секторах – торгівельна мережа "Епіцентр", "Нова пошта" та маркетплейс Rozetka, пошкоджено логістичний центр мережі супермаркетів Novus.

#сільпо #розподільчий_центр
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