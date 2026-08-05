Попит на молочну продукцію в Україні сповільнюється, восени можливе зростання цін на 5-10% – АВМ

Ціни на молочну продукцію в Україні можуть зрости на 5-10% до кінця літа та в осінньо-зимовий період, повідомила Асоціація виробників молока (АВМ).

"Молочна галузь працює в умовах зростання виробничих витрат, що створює передумови для перегляду цін на молочну продукцію. В Україні ймовірне подорожчання молочної продукції на 5-10% до кінця літа та восени-взимку", – зазначено в повідомленні.

В асоціації пояснили, що на ціни в роздрібі впливає зростання цін на дизельне пальне, витрат на електроенергію, пакувальні матеріали й логістику, а також коливання валютного курсу.

Водночас попит на молочну продукцію сповільнюється через зниження купівельної активності населення та посилення конкуренції з дешевшими європейськими сирами, зазначено в повідомленні.

За даними асоціації, середня ціна пастеризованого молока жирністю до 2,6% у плівці у липні становила 48,76 грн/кг, що на 1,5% більше, ніж рік тому. Кефір жирністю 2,5% у плівці подорожчав за рік на 9% – до 59,53 грн/кг.

Сир "Український" жирністю 50% в середньому подорожчав на 6%, до 607,26 грн/кг. Середня ціна вершкового масла жирністю 72,5-73% українського виробництва за рік зросла на 3% – до 592,09 грн/кг, хоча за місяць знизилася на 1,3%.