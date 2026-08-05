Ощадбанк відкрив "Сільпо-Фуд" овердрафт на 300 млн грн і почав співпрацю в еквайрингу

Державний Ощадбанк відкрив для ТОВ "Сільпо-Фуд", що входить до Fozzy Group, овердрафт на 300 млн грн для поповнення обігового капіталу та розпочав довгострокову співпрацю з компанією у сфері торгового еквайрингу, повідомила фінустанова на сайті.

Як зазначається, кредитні кошти призначені, зокрема, для своєчасних розрахунків із постачальниками.

У межах партнерства Ощадбанк уже встановив у супермаркетах "Сільпо" 500 POS-терміналів. Надалі сторони планують розширювати співпрацю, збільшуючи кількість торгових точок, що використовуватимуть платіжну інфраструктуру банку.

"Для Ощадбанку початок співпраці з Fozzy Group – стратегічний крок, адже підтримка компаній, які забезпечують продовольчу безпеку країни, є одним із наших пріоритетів", – наведено в повідомленні слова заступника голови правління Ощадбанку, відповідального за корпоративний бізнес, Сергія Чернікова.

За даними Ощадбанку, у першому півріччі 2026 року він уклав нові кредитні угоди на 13,8 млрд грн, що на 56,8% більше, ніж роком раніше.

Станом на 30 червня 2026 року кредитний портфель бізнес-клієнтів Ощадбанку становив 106,8 млрд грн. Мережа банку налічувала 85,6 тис. POS-терміналів.

За даними Нацбанку, станом на 1 червня 2026 року Ощадбанк із загальними активами 527,22 млрд грн посідав друге місце серед 58 платоспроможних банків України.

ТОВ "Сільпо-Фуд" створено на початку серпня 2016 року. Згідно з інформацією на сайті, в мережі працює 306 супермаркетів у 60 містах України та чотири делікатес-маркети Le Silpo у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

За даними YouControl, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ). Кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

Виручка "Сільпо-Фуд" за підсумками 2025 року збільшилася на 13,97% порівняно з 2024 роком – до 106,013 млрд грн, чистий прибуток становив 1,205 млрд грн проти 154,1 млн грн за аналогічний період попереднього року.

Входить до торгово-промислової групи Fozzy Group, яка має більш ніж 825 торгових точок по всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!Траш!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини для домашніх тварин E-ZOO.