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Економіка

Логістичний центр Novus в Києві пошкоджено внаслідок ракетних влучань

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Логістичний центр мережі супермаркетів Novus в Києві зазнав кількох прямих ракетних влучань в ніч на середу, масштаб руйнувань оцінюється, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Незважаючи на масштабні руйнування та повну зупинку роботи об’єкта серед співробітників компанії та наших партнерів загиблих немає – під час повітряної тривоги команда перебувала в укритті. Це вже другий удар по нашому логістичному центру, наразі масштаб руйнувань ще оцінюється", - повідомила компанія.

На місці досі триває ліквідація наслідків атаки та пожежі. 

"Novus висловлює безмежну вдячність рятувальникам ДСНС за мужність і невпинну роботу, а також усім колегам за витримку", - зазначено в повідомленні.

При цьому наголошується, що для Novus як компанії, яка забезпечує людей продуктами харчування та товарами першої необхідності, сьогодні головне – зберегти безперервність роботи. Команда вже працює над перерозподілом товарних запасів, щоб магазини й надалі були забезпечені всім необхідним.

#київ #атака_рф #novus
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