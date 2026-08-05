Логістичний центр Novus в Києві пошкоджено внаслідок ракетних влучань

Логістичний центр мережі супермаркетів Novus в Києві зазнав кількох прямих ракетних влучань в ніч на середу, масштаб руйнувань оцінюється, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Незважаючи на масштабні руйнування та повну зупинку роботи об’єкта серед співробітників компанії та наших партнерів загиблих немає – під час повітряної тривоги команда перебувала в укритті. Це вже другий удар по нашому логістичному центру, наразі масштаб руйнувань ще оцінюється", - повідомила компанія.

На місці досі триває ліквідація наслідків атаки та пожежі.

"Novus висловлює безмежну вдячність рятувальникам ДСНС за мужність і невпинну роботу, а також усім колегам за витримку", - зазначено в повідомленні.

При цьому наголошується, що для Novus як компанії, яка забезпечує людей продуктами харчування та товарами першої необхідності, сьогодні головне – зберегти безперервність роботи. Команда вже працює над перерозподілом товарних запасів, щоб магазини й надалі були забезпечені всім необхідним.