ЄС спрямує Україні EUR1,4 млрд за рахунок доходів від заморожених активів РФ

Європейський Союз передасть Україні EUR1,4 млрд з доходів від заморожених активів РФ на посилення оборони, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"ЄС спрямує Україні 1,4 млрд євро за рахунок доходів від заморожених російських активів. Кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави", – написав Корецький в Телеграм у середу.

Він наголосив, що відповіддю на терор РФ має бути посилення України. "За кожен новий злочин Росія має платити", – додав очільник уряду.

Пресслужба Європейської комісії підтвердила, що Європейський Союз отримав черговий транш надприбутків у розмірі EUR1,4 млрд, отриманих у вигляді відсотків від заблокованих активів Центрального банку РФ, і ці кошти, накопичені протягом першої половини 2026 року на рахунках центральних депозитаріїв цінних паперів, будуть використані на потреби України.

"Росія повинна заплатити за спричинені нею руйнування. І ми використовуємо кошти від заморожених російських активів, щоб забезпечити виконання цієї вимоги. Ми надаємо Україні ще 1,4 млрд євро з цих коштів. Це допоможе Україні продовжувати чинити опір незаконній війні Росії", – прокоментувала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Ці кошти походять з активів ЦБР, заморожених у рамках санкцій ЄС, введених у відповідь на агресивну війну Росії проти України. Хоча самі активи залишаються замороженими, відсотки за залишками грошових коштів не належать Росії, і за пропозицією Комісії та Верховного представника Рада ухвалила рішення про використання цього чистого прибутку для підтримки України. Цей захід є частиною незмінної прихильності ЄС до підтримки України стільки, скільки буде потрібно.

Більшість отриманих коштів, а саме 95%, буде використано для підтримки України через Механізм співпраці з надання позик Україні (ULCM), а 5% – через Європейський фонд миру (EPF). ULCM надає безповоротну підтримку, щоб допомогти Україні погасити кредит макрофінансової допомоги ЄС, що виплачуватиметься протягом 2025 року, а також кредити, надані двосторонніми кредиторами "Великої сімки" в рамках ініціативи "Кредити на надзвичайне прискорення надходжень" (ERA). Загальний обсяг підтримки в рамках кредитів ERA становить 45 млрд євро. З іншого боку, EPF допомагає Україні задовольняти її нагальні військові та оборонні потреби.

Раніше Корецький заявив, що реалії на полі бою викликають необхідність додаткового фінансування Сил оборони в 2026 році та наголосив, що у цьому питанні уряд потребуватиме підтримки дипломатичного корпусу в досягненні забезпечення цього додаткового фінансування. Окремим завданням прем’єр виділив використання заморожених російських суверенних активів для оборони та відновлення України.