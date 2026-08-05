РФ знищила об'єкти "Епіцентру", НП, Rozetka під Києвом, напередодні – "Біосфери", "Ласунки" та Millennium у Дніпрі

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Росія вночі у середу нанесла один із найбільших за війну балістичних ударів по логістичних та розподільчих об’єктах під Києвом, в результаті про знищення своїх об’єктів повідомили лідери у своїх секторах – торгівельна мережа "Епіцентр", "Нова пошта" та маркетплейс Rozetka.

Унаслідок нічної ворожої атаки повністю згорів логістичний центр "Епіцентру" у Києві, а в Калинівці фактично втрачено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні, загинув працівник та поранені ще троє, повідомила керівник департаменту зі зв’язків з громадськістю компанії Юлія Чудновець у Facebook.

"Внаслідок масованої ворожої атаки було знищено сортувальний центр "Нової пошти" в Києві", – повідомила "Нова пошта" у Телеграм.

Внаслідок атаки загинули троє людей: двоє водіїв партнера-перевізника та один працівник підрядної організації, а ще вісім людей отримали поранення.

Співвласниця Rozetka Ірина Чечоткіна у Facebook у 21-річницю зі створення компанії написала про знищення трьома балістичними ракетами розподільчого складського комплексу компанії у Броварах, який обробляв понад 100 тис. замовлень на день.

"Він був найбільшим, найавтоматизованішим. Нашою гордістю… Він не підлягає відновленню", – зазначила вона.

Чечоткіна наголосила, що на відміну від попереднього удару кілька днів тому, коли загинув один працівник та ще семеро були поранені, в цей раз обійшлося беж жертв.

Президент України Володимир Зеленський заявив після удару, що станом на ранок середи відомо про 17 загиблих і 44 постраждалих у результаті російського масованого обстрілу столиці і Київської області. За його словами, його було нанесено 24 балістичними ракетами "Іскандер" та чотирма "Цирконами/Оніксами", жодна з яких не була збита.

Він уточнив, що основною ціллю атаки ворога були складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції, пивоварній компанії, складах будівельних матеріалів, цивільній логістиці.

"Війна на виснаження увійшла в наступну фазу. Ворог атакує все підряд: склади роздрібної торгівлі, продовольчі склади, логістичні хаби, підприємства, склади будівельних матеріалів", – написав після нічної атаки у середу радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) у Телеграм.

Днем раніше ворог наніс удар по Дніпру, після якого про знищення складів повідомили у соцмережах найбільший український виробник товарів для дому "Біосфера", провідний гравець ринку морозива "Ласунка" та виробник шоколаду Millennium.

Як уточнив CEO корпорації "Біосфера" Андрій Здесенко, було знищено складський комплекс у Дніпрі площею 20 тис. кв. м,

"Епіцентр" після удару повідомив про рішення зупинити виробництво на заводі Epicentr Ceramic Corporation після прямого російського ракетного удару та перенести його на два підприємства компанії за кордоном.

"Нова пошта" наголосила, що компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень та зв’яжеться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування.

"За роки повномасштабної війни ми побудували стійку операційну систему, яка дозволяє забезпечувати безперервність роботи навіть у найскладніших умовах", – додали у компанії,

"Втрата складу вплинула на логістичні процеси компанії. Повністю підготуватися до такого неможливо. Водночас ми заздалегідь опрацьовували різні сценарії реагування, зокрема й на випадок втрати окремого логістичного об’єкта", – прокоментував удар Здесенко.

"Ласунка" та Millennium попередили, що російська атака може призвести до тимчасових перебоїв із постачанням їх продукції до торгових мереж.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький після чергового ворожого обстрілу повідомив, що уряд організує зустрічі з бізнесом для забезпечення безперервної роботи логістичних і торгових компаній. За його словами, Міністерство економіки та довкілля отримало відповідні доручення.

"Росія збільшує та поширює свій терор на бізнес, який обслуговує мільйони людей. Під ударом опинилися українські підприємства, виробництва, торговельні та логістичні комплекси. Жодної військової мети в цих атаках немає – це тероризм!", – написав Корецький в Телеграм в середу вранці.

Засновник однієї із найбільших на текстильному ринку ТК Group Олександр Соколовський висловив думку, що наразі відсутня відповідь на нарощування виробництва балістики у окупантів, "якою вони безкарно, як в тирі нас розстрілюють".

"Звісно, продовжуємо триматися та робити своє. Але з такими темпами руйнувань та втрат економіка може стати і нема буде де робити і кому…", – прокоментував він у Facebook останні удари.

За даними радника президента Бескрестнов (Флеша), Росія приблизно виробляє в місяць 70 ракет "Іскандер" ціною $2-3 млн, 50 ракет С-400 ціною $1-2 млн та 4-7 ракет "Циркон", тоді як ракет для Patriot зараз виробляють 50-60 на місяць та їх ціна не менше $4 млн.

Флеш додав, що запас "Іскандерів" оцінюється десь у 200-300, тоді як світовий запас ракет PAC-3 – десь 4-5 тис., тож, на його думку, допомогти Україні зараз може лише міжнародна спільнота, надавши ракети зі своїх запасів.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко (фракція "Слуга народу") у коментарі до цього допису допустив, що Росія обрала ціллю Київ, за такої статистики по столиці може прилітати "50+ балістик", тож треба чесно попередити про це киян.

Як повідомлялося, в ніч на 1 серпня Росія випустила по Україні 35 ракет, із них 27 балістичних. "Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до Patriot. І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя", – прокоментував цей удар президент України Володимир Зеленський.

Раніше, коли у ніч на 6 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 419 засобів повітряного нападу – 68 ракет і 351 БпЛА різних типів, Повітряні сили ЗСУ повідомили про подавлені 363 цілі – 37 ракет та 326 безпілотників різних типів, але всі 29 балістичних ракет (6 "Цирконів" і 23 "Іскандера-М") влучили.