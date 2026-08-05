Ferrexpo призупинила виробництво в Україні, вражене ворогом судно із окатками на $5-6 млн буксирується у порту

Гірничорудна компанія Ferrexpo із основними активами в Україні в умовах постійної загрози російських нападів в українських портах та навколо них для збереження обігових коштів вирішила тимчасово призупинити виробництво залізорудної продукції.

"Наразі група може постачати продукцію своїм європейським клієнтам з існуючих запасів. Відновлення виробництва залежить, серед іншого, від вливання додаткового обігового капіталу", – йдеться у біржовому повідомленні Ferrexpo у середу.

За відсутності додаткового фінансування компанія очікує, що її чистих доступних грошових ресурсів буде достатньо до середини вересня 2026 року, наголошено в документі.

Ferrexpo також повідомила, що вражене Росією судно з окатками Ferrexpo, яке дрейфувало, успішно знайшли та вивели із зони військового ризику, і наразі його буксирують до одного з найближчих портів на Чорному морі для проведення необхідного технічного огляду та оцінки стану вантажу. Того тижня голова правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК, Горішні Плавні, Полтавська обл.), основного гірничорудної активу Ferrexpo, Віктор Лотоус оцінював вартість цього вантажу у $5-6 млн та допускав, що його може бути втрачено через можливий дрейф судна у бік тимчасово окупованого Криму.

Як повідомлялося, Ferrexpo у січні-червні поточного року виробила 1 млн 385,1 тис. тонн окатків, що на 36% нижче проти січня-червня минулого року, але у другому кварталі наростила на 64% виробництво цієї продукції порівняно з першим кварталом – до 860,213 тис. тонн. В 2025 році компанія скоротила виробництво окатків на 47% – до 3 млн 221,5 тис. тонн.

Станом на 30 червня 2026 року чиста грошова позиція групи (за вирахуванням зобов’язань за договорами оренди) становила приблизно $21 млн проти $25 млн на 31 березня 2026 року та $47 млн на 31 грудня 2025 року.

Ferrеxpo належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% – ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Лондонська фондова біржа (LSE) з травня призупинила торги акціями Ferrexpo через неможливість компанії вчасно опублікувати річну звітність.