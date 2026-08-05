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Економіка

Нічна ворожа атака знищила сортувальний центр "Нової пошти" у Києві, загинуло троє людей, 8 поранено

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Нічна ворожа атака знищила сортувальний центр "Нової пошти" у Києві, загинуло троє людей, 8 поранено
Фото: Нова пошта

Російські війська у ніч проти 5 серпня атакували сортувальний центр "Нової пошти" у Києві, внаслідок чого загинуло троє людей, з них двоє водіїв партнера-перевізника та один працівник підрядної організації, ще вісім людей отримали поранення, йдеться у повідомленні компанії в Телеграм-каналі в середу.

"У ніч проти 5 серпня внаслідок масованої ворожої атаки було знищено сортувальний центр "Нової пошти" в Києві. Ворог вкотре вчинив воєнний злочин проти цивільного населення, застосувавши касетні боєприпаси", - повідомила "Нова пошта" у Телеграм.

Компанія уточнила, що станом на зараз триває оцінка наслідків ворожої атаки. "Нова пошта" наголосила, що компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень та зв’яжеться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування.

Вона також наголосила, що попри черговий обстріл продовжує працювати по всій країні.

"За роки повномасштабної війни ми побудували стійку операційну систему, яка дозволяє забезпечувати безперервність роботи навіть у найскладніших умовах", - додали у компанії.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

#атака_рф #сортувальний_центр #нова_пошта
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