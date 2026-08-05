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Економіка

Уряд організує зустрічі з бізнесом для безперервної роботи логістичних і торгових компаній – Корецький

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Уряд організує зустрічі з бізнесом для безперервної роботи логістичних і торгових компаній – Корецький
Фото: ДСНС

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький після чергового ворожого обстрілу в ніч на середу повідомив, що уряд організує зустрічі з бізнесом для забезпечення безперервної роботи логістичних і торгових компаній.

"Росія збільшує та поширює свій терор на бізнес, який обслуговує мільйони людей. Під ударом опинилися українські підприємства, виробництва, торговельні та логістичні комплекси. Жодної військової мети в цих атаках немає – це тероризм!" – написав Корецький в телеграм-каналі в середу вранці.

Він зазначив, що уряд терміново організує зустрічі з представниками бізнесу та опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор. Прем’єр повідомив, що Міністерство економіки та довкілля отримало відповідні доручення.

#безпека #атаки_рф #бізнес #уряд #логістика
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