Мінфін зберіг ставку річних ОВДП 15,15% та лише трохи підняв ставку 2-річних – до 15,65%

Міністерство фінансів України на перших після підвищення Національним банком облікової ставки з 15% до 15,5% первинних аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики зберегло ставку відсікання річних паперів на рівні 15,15%, тоді як ставка відсікання дворічних паперів зросла з 15,53% до 15,65% річних.

Згідно із інформацією на сайті міністерства, середньозважена ставка дворічних ОВДП збільшилася з 15,46% до 15,64% річних, тоді як по річним паперам вона навіть опустилася з 15,13% до 15,01%.

Для утримання ставок Мінфін знизив пропозицію цих випусків порівняно із попереднім тижнем вдвічі – по до 1 млрд грн (тут і далі за номіналом), що частково допомогло у випадку дворічних ОВДП, попит на які скоротився з попереднього вівторка з 4,60 млрд грн до 2,01 млрд грн: була відкинута одна заявка зі ставкою 16% річних.

В той же час на річні облігації попит обвалився до 0,20 млрд грн із 2,05 млрд грн тижнем раніше, тож тут таку доходність визначили ці нечисленні покупці.

Загалом якщо тиждень тому на кожен із цих аукціонів було подано по 28 заявок, то у цей вівторок – по 13.

Окрім того покупцям був запропонований новий випуск потенційних бенчмарк-облігацій із погашенням 15 серпня 2028 року обсягом 5 млрд грн, якими банки можуть частково формувати обов’язкові резерви.

Завдяки високому попиту у 15,78 млрд грн Мінфіну вдалося знизити ставку за цими інструментами порівняно із попереднім подібним аукціоном місяцем раніше: відсікання – з 12,83% до 12,69%, середньозважену – з 12,75% до 12,59% річних. Було задоволено 25 із 48 заявок.

Як повідомлялося, минулого вівторка Мінфіну вдалося четвертий тиждень поспіль опустити ставку на дворічні ОВДП на первинних аукціонах завдяки перевищенню попиту над пропозицією, але це зниження було мінімальним та становило всього 2-5 базисних пунктів (б.п.). Місяцем раніше ставка відсікання за ними дорівнювала 15,79%, середньозважена – 15,73% річних.

Зменшення попиту на дворічні папери, ймовірно, було пов’язано із виставленням Мінфіном на аукціони минулого вівторка нового найдовшого випуску звичайних облігацій із погашенням 20 лютого 2030 року, а не бенчмарк. Попит на них за пропозиції у 5 млрд грн склав 13,68 млрд грн, ставка відсікання – 16,49%, а середньозважена – 16,44%.

Нацбанк у минулий четвер окрім підвищення облікової ставки з 15,0% до 15,5% також підняв її прогнозну криву з розрахунку, що наприкінці цього кварталу він ще раз піднімить ставку – до 16% річних.