Ветеранський бізнес може отримати по 1 млн грн на масштабування в межах 3-го сезону програми "Траєкторія"

Третій сезон національної освітньо-грантової програми "Траєкторія" із загальним грантовим фондом 10 млн грн розпочався в Україні, в його межах 10 ветеранських та дружніх до ветеранів підприємств отримають по 1 млн грн на масштабування власного бізнесу.

Як повідомило Міністерство економіки та довкілля, залучені кошти підприємства зможуть спрямувати на розвиток виробництва, вихід на нові ринки збуту, підготовку до партнерства з національними ритейл-мережами та втілення стратегій зростання.

У третьому сезоні програма розширила коло учасників: крім ветеранського бізнесу (компаній ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин), подати заявку можуть і бізнеси, дружні до ветеранів, де офіційно працевлаштовано щонайменше одного ветерана або ветеранку. Перевагу під час відбору надаватимуть виробникам товарів (меблів, одягу, косметики, продуктів харчування) та компаніям у сфері B2B-послуг.

Прийом заявок триватиме до 31 серпня 2026 року. За підсумками оцінки бізнес-планів журі відбере 30 фіналістів, які презентують свої проєкти під час онлайн-пітчингу, де й визначать 10 переможців.

За даними Мінекономіки, за два попередні сезони програма об’єднала понад 1,5 тис. підприємців та надала 25 млн грн грантів для запуску власної справи.

Програму "Траєкторія 3" реалізує мережа центрів "Дія.Бізнес" за підтримки Мінекономіки, Мінцифри, Офісу з розвитку підприємництва та експорту й за фінансового сприяння мережі "Аврора".