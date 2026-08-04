Виробника кондвиробів викрито на ухиленні від сплати 27 млн грн ПДФО за 2021-2022рр - БЕБ

Службові особи підприємства - виробника кондитерських виробів відшкодували майже 27 млн грн завданих збитків під час досудового розслідування справи про несплату податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Як повідомляє Бюро економічної безпеки (БЕБ) у вівторок, посилаючись на дані слідства, упродовж 2021-2022 рр. службові особи підприємства утримували ПДФО із заробітної плати працівників, але не перераховували його до місцевого бюджету. Натомість ці кошти спрямовували на фінансування господарської діяльності, зокрема на закупівлю сировини та оплату послуг.

Під час досудового розслідування підприємство повністю відшкодувало завдані збитки та сплатило всі належні податкові платежі. У зв’язку з цим матеріали кримінального провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення службової особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України (сплата заборгованості). Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора.