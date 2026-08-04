Консорціум банків планує вести попередні перемовини з потенційними покупцями БФК Gulliver до публікації лота

Консорціум державних Ощадбанку та Укрексімбанку протягом серпня планує вести попередні перемовини з потенційними покупцями БФК Gulliver.

"Протягом найближчого місяця до публікації лоту на Prozorro.Продажі, ми плануємо вести предметні попередні перемовини з потенційними українськими й іноземними покупцями, які розуміються на оцінці не лише ризиків, але й майбутніх інвестиційних перспектив", – прокоментував голова правління Ощадбанку Юрій Каціон у фейсбук подальші кроки підготовки продажу БФК Gulliver.

Як повідомлялось, наглядові ради державних Ощадбанку та Укрексімбанку ухвалили рішення виставити Gulliver на відкритий продаж зі стартовою ціною $207 млн, лот планується опублікувати на початку вересня 2026 року, продаж відбудеться через систему "Прозорро.Продажі".

"Про ціну, за яку буде виставлений на продаж Gulliver, почали запитувати з того дня, як ми лише розпочали процедуру звернення стягнення на предмет іпотеки у березні 2025 року. Супротив, який чинив попередній власник в процесі прийняття на баланс та подальшого управління комплексом, ще більше наростив зацікавленість цим питанням. Але, аналізуючи, наскільки швидко вдалось повернути орендарів в ТРЦ та бізнес-центр, наскільки швидко відновився потік покупців і відвідувачів, а також грошовий потік, який генерує БФК Гулівер, я можу впевнено стверджувати: він дійсно вартує тих коштів, за які буде виставлений на торги", – написав Каціон.

Він зазначив, що безпекова ситуація на п’ятому році повномасштабної війни – це той фактор, який консорціум державних банків не зможе нівелювати,

"Втім, сподіваюсь, що прозорий продаж Gulliver на конкурентних засадах стане важливим сигналом про рівень інвестиційної привабливості країни, а також про надійність механізмів захисту прав кредиторів та інвесторів", – резюмував Каціон.

Консорціум державних банків розпочав фінансування будівництва Gulliver у 2006 році, комплекс ввели в експлуатацію у 2014 році.

За даними Ощадбанку, після кількох реструктуризацій ТОВ "Три О" з червня 2024 року почало скорочувати платежі за кредитами, а згодом повністю припинило обслуговування боргу.

26 липня 2025 року було ухвалено рішення про державну реєстрацію права власності на ТОК Gulliver за консорціумом Ощадбанку (80% – лід) та Укрексімбанку (20%). Цей об’єкт слугував забезпеченням виконання зобов’язань за кредитом.

Процедуру стягнення було розпочато двома державними банками у зв’язку з невиконанням ТОВ "Три О" – боржником, який був власником комплексу, зобов’язань за кредитним договором.

За результатами засідання комісії з надзвичайних ситуацій Ощадбанку 30 жовтня було ухвалено рішення визнати небезпечною для життя людей та експлуатації комплексу ситуацію, яка склалася в тому числі внаслідок відмови працівників ТОВ "Три О" передавати в управління критично важливі інженерні комунікації ТОК Gulliver.

1 грудня 2025 року комісія з надзвичайних ситуацій Ощадбанку ухвалила рішення про початок поетапного відкриття ТОК Gulliver за результатами ліквідації в окремих частинах будівлі обставин, що призвели до виникнення надзвичайної ситуації.

Дату проведення аукціону, умови участі та порядок подання заявок банки повідомлять одночасно з оголошенням торгів.