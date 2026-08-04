Перенесення строків впровадження "еАкцизу" забезпечить якісну підготовку всіх учасників системи – ДПС

Державна податкова служба України (ДПС) підтримала пропозицію Міністерства цифрової трансформації щодо продовження термінів повноцінного впровадження електронної системи "еАкциз" та вважає, що це допоможе забезпечити кращу підготовку бізнесу, органів та сервісів системи.

"Система повинна працювати стабільно, забезпечувати безперервне адміністрування акцизного податку, не створювати ризиків для надходжень до держбюджету та надати бізнесу достатньо часу для підготовки й адаптації власних процесів (…) Подовження терміну запуску дозволить забезпечити якісну підготовку всіх учасників, завершити тестування функціональних компонентів системи, інтеграцію облікових систем суб’єктів ринку та відпрацювати всі процеси до початку обов’язкового застосування", – йдеться на сайті ДПС у вівторок.

Перед цим Міністерство цифрової трансформації повідомило, що пропонуватиме Кабінету Міністрів перенести строки запровадження "еАкцизу" на 8 місяців – з 1 листопада 2027 року на 1 липень 2027 року. У відомстві це пов’язують із запитом бізнесу та потребою у додатковому часі для тестування системи та налаштування процесів, зокрема для малого й середнього підприємництва.

В ДПС додали, що вже забезпечено можливість тестування нарахування та сплати акцизного податку за унікальними ідентифікаторами електронної марки акцизного податку із використанням реальних коштів.

Також відомство закликало учасників ринку не відкладати підготовку та долучатися до тестування за допомогою реєстрації в системі "еАкциз", інтеграції власних інформаційних систем та перевірки взаємодії.

В ДПС додали, що під час зустрічі Мінцифри та Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) звучали пропозиції встановити обов’язок всіх майбутніх користувачів, які мають ліцензії на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет, зареєструватися в системі для тестування.

Проєкт "еАкциз" впроваджується Мінцифри спільно з Міністерством фінансів та ДПС у співпраці з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Заходи з підтримки впровадження еАкциз здійснюються в межах проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що виконує Фонд Євразія та фінансує UK International Development. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа. Офлайн-застосунки та вебсайт еАкциз розроблено в межах програми EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Метою впровадження "еАкцизу" є створення системи, що забезпечить рівні умови конкуренції для легального бізнесу та стабільні надходження до держбюджету.

Як повідомлялося, запуск "еАкцизу", який передбачає електронну простежуваність обігу підакцизних товарів від замовлення марок до їх списання, вже переносився наприкінці 2025 року на 10 місяців через неготовність системи.

Як повідомили у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у Мінцифри, станом на 1 липня 2026 року у системі зареєстровано 434 найбільші гравці ринку, а з 14 липня розпочато бета-тестування сервісів зі сплати акцизного податку, яке триватиме до 11 жовтня 2026 року.