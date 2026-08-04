У Молдові обмежили використання води через посуху

Національна комісія Молдови з управління кризовими ситуаціями обмежила використання води для другорядних потреб, зокрема для рекреаційних цілей, у зв’язку з посухою та низьким рівнем води в регіоні, повідомляє пресслужба уряду.

Зокрема, буде обмежено "використання питної води та води з поверхневих джерел для неістотних цілей, таких як миття вулиць або наповнення басейнів". Воду передусім використовуватимуть для задоволення основних потреб населення – для лікарень, шкіл та інших життєво важливих служб. Крім того, комісія вирішила скоротити щонайменше на 20% споживання води промисловими підприємствами, діяльність яких не є критично важливою для виробництва харчових продуктів, медичного сектору чи громадського здоров’я.

28 липня уряд Молдови запровадив режим підвищеної готовності в енергетичному секторі та гідрології строком на 30 днів. Це рішення ухвалено на тлі ризиків, пов’язаних із низьким рівнем води в річці Дністер.