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Економіка

Аграрії намолотили майже 17,6 млн тонн зернових та зернобобових культур нового врожаю з 34% площ

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Аграрії намолотили майже 17,6 млн тонн зернових та зернобобових культур нового врожаю з 34% площ

Українські аграрії станом на 4 серпня обмолотили 4,01 млн га, або 34% прогнозованих площ, та намолотили 17,59 млн тонн зерна нового врожаю, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Пшениці обмолочено 2 736,5 тис. га (53% площ), намолочено 12,51 млн тонн при середній урожайності 45,7 ц/га.

Ячменю обмолочено 1 015,0 тис. га (68%), намолочено 4,42 млн тонн при урожайності 43,5 ц/га.

Гороху – 261,7 тис. га (88%), намолочено 669,5 тис. тонн при урожайності 25,6 ц/га.

За обсягами збору ранніх зернових та зернобобових культур наразі лідирує Одеська область, де намолочено 3,593 млн тонн з площі 857 тис. га (пшениці – 2,108 млн тонн, ячменю – 1,252 млн тонн, гороху – 232,5 тис. тонн).

У Миколаївській області зібрано 2,125 млн тонн з площі 606,2 тис. га (пшениці – 1,440 млн тонн, ячменю – 577,9 тис. тонн, гороху – 106,8 тис. тонн).

У Дніпропетровській – 1,911 млн тонн з площі 475,4 тис. га (пшениці – 1,421 млн тонн, ячменю – 455,6 тис. тонн, гороху – 34 тис. тонн).

Озимий ріпак уже обмолочено на 910,6 тис. га (68% площ), намолочено 2,39 млн тонн.

#зернові #урожай
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