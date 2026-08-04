"Ковальська" у першому півріччі наростила виробництво бетонних lego-блоків більше ніж у 25 разів

Промислово-будівельна група "Ковальська" у першому півріччі наростила виробництво бетонних модульних ФБЛ-блоків у відповідь на зростання попиту, асортимент розширено до чотирьох типорозмірів у трьох конструктивних виконаннях, залежно від типу виробу продуктивність збільшено у 25-100 разів, повідомила її пресслужба.

Зазначається, що блоки ФБЛ – це модульні будівельні елементи з важкого бетону, що можуть виготовлятися з армуванням. Вони використовуються для спорудження укриттів і захисних споруд, підпірних стінок, фундаментів, підвалів, складських приміщень, силосних ям, огороджень, виробничих майданчиків, контрольно-пропускних пунктів, а також інших тимчасових і постійних об’єктів.

Щоб підвищити ефективність виробничого процесу, "Ковальська" впровадила технологію негайної розпалубки та перевела виробництво на самохідну вібраційну машину CGM TC-2. Також фахівці підприємства спроєктували та виготовили спеціальну металоформу для розширення номенклатури.

Зараз для замовлення доступні такі бетонні модульні блоки, як-от неармовані з монтажними петлями або закладними деталями на торцях, армовані з додатковими закладними деталями на бокових гранях. За потреби конструкцію виробів можна адаптувати до специфічних технічних вимог проєкту.

ПБГ "Ковальська" працює на будівельному ринку України з 1956 року. Об’єднує понад 20 підприємств у сфері видобутку сировини, виробництва продукції та будівництва. Продукція представлена брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek. Підприємства "Ковальської" працюють у Київській, Житомирській, Львівській та Чернігівській областях.