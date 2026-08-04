НБУ спростував інформацію про вимогу зазначати податковий номер і повний номер картки у квитанціях

Національний банк України (НБУ) заявив, що не вимагає зазначати податковий номер і повний номер платіжної картки у квитанціях за житлово-комунальні послуги.

У Нацбанку наголосили, що поширена поштовим оператором інформація про нібито нові вимоги не відповідає змісту чинних нормативно-правових актів і ґрунтується на спотвореному тлумаченні окремих норм.

Зміни, які набрали чинності в березні 2026 року, не посилили, а спростили порядок оформлення документів під час оплати житлово-комунальних послуг.

Зокрема, у разі безготівкової оплати не потрібно зазначати ПІБ і реєстраційний номер облікової картки платника податків ні в платіжній інструкції, ні в документі, що підтверджує виконання платіжної операції, тоді як під час готівкового платежу у квитанції зазначається лише ПІБ платника.

Нацбанк також повідомив, що не встановлював окремих або спеціальних вимог для "Укрпошти". Правила є однаковими для банків і небанківських надавачів платіжних послуг, а учасникам ринку надали шестимісячний перехідний період для приведення процесів у відповідність до оновленого регулювання.

Чинне законодавство не зобов’язує видавати саме паперову квитанцію: документ про виконання платіжної операції може надаватися у паперовій або електронній формі.

У разі оплати карткою її номер може зазначатися у маскованому вигляді, тобто з прихованою частиною цифр. За даними НБУ, такий підхід відповідає правилам міжнародних платіжних систем і стандарту PCI DSS.

"Свідоме та умисне поширення інформації, яка викривляє зміст регуляторних вимог або приписує Національному банку вимоги, яких він не встановлював, є неприпустимим і безвідповідальним вчинком", – зазначили в НБУ.

У зв’язку з публічними заявами "Укрпошти" Нацбанк перевірить, чи відповідає практика оформлення нею платіжних документів вимогам законодавства щодо захисту прав споживачів.

Як повідомлялося, напередодні генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що з 1 серпня компанія на вимогу НБУ почала друкувати на паперових чеках за комунальні та інші платежі розширені персональні дані платника, зокрема податковий номер і повний номер банківської картки.

Він назвав такі вимоги надмірними та повідомив, що "Укрпошта" звернулася до регулятора, уряду, Офісу президента й уповноваженого Верховної Ради з прав людини з пропозицією їх переглянути.