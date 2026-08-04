Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Україна потребує додатково EUR400 млн на закупівлю газу – Шмигаль

1 хв читати
Додати як джерело
Україна потребує додатково EUR400 млн на закупівлю газу – Шмигаль
Фото: https://t.me/energyofukraine

Додаткова потреба НАК "Нафтогаз України" в фінансуванні закупівлі газу становить приблизно EUR400 млн, у чому Україна розраховує на міжнародну підтримку, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль

"Газ до зими. За різними сценаріями додаткова потреба "Нафтогазу" у фінансуванні імпорту газу становить EUR400 млн", – написав Шмигаль в Телеграм-каналі за результатами зустрічі з українськими дипломатичним корпусом.

Він зазначив, що для забезпечення цього фінансування йде пошук партнерів.

Шмигаль також вказав, що у вересні Міненерго запрошує партнерів на п’яте міністерське засідання Енергетичного Рамштайну, щоб посилити координацію та розширити коло учасників.

Глава Міненерго також звернув увагу, що непокриті потреби Фонду підтримки енергетики України перевищують EUR507 млн, а потреби на оздоровлення балансуючого ринку становлять EUR600 млн.

"Розраховуємо на активну роботу дипломатів із просування цього механізму допомоги (Фонду підтримки енергетики – ЕР)", – підкреслив Шмигаль.

#закупівля #потреби #газ
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Українські регіони отримали енергетичне обладнання майже на 5 млн євро від партнерів через Фонд підтримки енергетики

Українські регіони отримали енергетичне обладнання майже на 5 млн євро від партнерів через Фонд підтримки енергетики

Українські регіони цього тижня отримали обладнання для відновлення та посилення енергетичної інфраструктури загальною вартістю майже 5 млн євро завдя…

Читати