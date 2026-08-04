Україна потребує додатково EUR400 млн на закупівлю газу – Шмигаль

Додаткова потреба НАК "Нафтогаз України" в фінансуванні закупівлі газу становить приблизно EUR400 млн, у чому Україна розраховує на міжнародну підтримку, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль

"Газ до зими. За різними сценаріями додаткова потреба "Нафтогазу" у фінансуванні імпорту газу становить EUR400 млн", – написав Шмигаль в Телеграм-каналі за результатами зустрічі з українськими дипломатичним корпусом.

Він зазначив, що для забезпечення цього фінансування йде пошук партнерів.

Шмигаль також вказав, що у вересні Міненерго запрошує партнерів на п’яте міністерське засідання Енергетичного Рамштайну, щоб посилити координацію та розширити коло учасників.

Глава Міненерго також звернув увагу, що непокриті потреби Фонду підтримки енергетики України перевищують EUR507 млн, а потреби на оздоровлення балансуючого ринку становлять EUR600 млн.

"Розраховуємо на активну роботу дипломатів із просування цього механізму допомоги (Фонду підтримки енергетики – ЕР)", – підкреслив Шмигаль.