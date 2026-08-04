Україна наростила експорт ріпакової олії у 2025/26МР у 2,5 рази – "Укроліяпром"

Експорт ріпакової олії з України у 2025-2026 маркетинговому році (МР, липень-червень) збільшився порівняно із 2024/25МР у 2,5 рази – до 520 тис. тонн з 210 тис. тонн, зазначила асоціація "Укроліяпром", яка пояснює такі результати із позитивним впливом на галузь з вересня минулого року закону про 10% вивізне мито на соєві боби та насіння ріпаку.

"Переробка насіння ріпаку перевищила 1,3 млн тонн (42% від валового збору), що є рекордним показником для всіх років переробки даної сільськогосподарської сировини в Україні", – зазначається у повідомленні асоціації на її сайті за результатами загальних зборів, на яких розглядались питання особливостей роботи галузі у 2025/26МР.

"Укроліяпром" уточнив, що у 2025 році виробництво ріпакової олії досягло 380,47 тис. тонн порівняно із 171,8 тис. тонн у 2024 році, 299,3 тис. тонн у 2023 році, 62,9 тис. тонн у 2022 році та 184,8 тис. тонн у довоєнному 2021 році.

За словами генерального директора "Укроліяпрому" Степана Капшука, для поточного МР головною особливістю є створення в Україні умов для максимальної переробки насіння ріпаку та сої в Україні та стратегічний перехід від експорту сировини до експорту продукції з високою доданою вартістю.

Згідно із даними асоціації, експорт насіння ріпаку скоротився у 2025-26МР на 38,6% – до 1,9 млн тонн з 3,1 млн. тонн.

В "Укроліяпромі" також зазначили, що валютна виручка від експорту ріпакової олії збільшилася минулого МР більш ніж втричі – до $588 млн зі 194 млн роком раніше.

Найбільше зростання було зафіксовано у першому півріччі 2026 року: експорт ріпакової олії підскочив у 9,7 разів – до 184,2 тис. тонн з 19,5 тис. тонн, тоді як валютна виручка – у 10,9 рази, до $208 млнз $19 млн.

В асоціації також додали, що виробництво ріпакового шроту за підсумками 2025 року зросло до 540,5 тис. тонн порівняно із 302,0 тис. тонн у 2024 році, 375,8 тис. тонн у 2023 році, 78,8 тис. тонн у 2022 році та 246,7 тис. тонн у довоєнному 2021 році.

"Якщо у минулі роки весь ріпак до нового року практично повністю вивозився за кордон, то вперше спостерігалась його переробка впродовж маркетингового року… Переробка насіння ріпаку відбувалась навіть у червні 2026 року. Було перероблено 47тис. тонн, що перевищило експорт насіння ріпаку на 23,7%", – зазначили в "Укроліяпромі".