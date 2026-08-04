Кабмін передав Миколаївщині додаткове енергообладнання для підготовки до зими – Корецький

Кабінет міністрів передав Миколаївській області 27 трансформаторів та інше енергетичне обладнання для підготовки до зими, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"Передали громадам Миколаївщини додаткове енергетичне обладнання перед зимою. 27 трансформаторів та інше важливе обладнання було закуплено на кошти гранту уряду Японії. Тепер це обладнання буде задіяно у підготовці до зими Миколаївщини", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Прем’єр зазначав, що, як показав досвід вже п’яти зим в умовах російського енергетичного терору, запас обладнання та спроможність швидкого відновлення – це стратегічна потреба.

"Тому ми продовжимо шукати додаткові можливості посилення нашої стійкості, особливо в прифронтових регіонах. Окремо дякую уряду Японії за підтримку", – додав він.