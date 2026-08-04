Мінцифри підтримує перенесення термінів впровадження "еАкцизу" вдруге - з 1 листопада на 1 липня 2027р

Міністерство цифрової трансформації України запропонує Кабінету міністрів ще раз перенести обов’язковий запуск електронної системи "еАкциз" на 1 липня 2027 року.

Як повідомляється у публікації на сайті відомства за результатами зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією (ЄВА), Міністерством цифрової трансформації, Державної податкової служби (ДПС), Державною митною службою (ДМС) та представниками ринку, таке рішення ухвалено на запит бізнесу, якому потрібен додатковий час для тестування системи та налаштування процесів, зокрема для малого й середнього підприємництва.

"Ми почули запит бізнесу щодо достатнього часу на тестування системи та роботу з економічними операторами, зокрема із середнім та малим бізнесом. Ми підтримуємо цей запит і будемо пропонувати Кабінету міністрів перенести обов’язковий запуск системи на 1 липня 2027 року. Водночас важливо, щоб підготовка ринку продовжувалася вже зараз. Тому разом з бізнесом готуємо покроковий план упровадження еАкцизу - від реєстрації бізнесу в системі, повноцінного тестування до її використання", - йдеться в публікації Мінцифри.

У міністерстві додали, що підготовка ринку триває: з 1 серпня функціонує тестове середовище для інтеграції облікових систем, запущено CRM-систему техпідтримки, проводиться другий етап тестування за участю компаній JTI, DLS та мережі "ЛотОК", а також тестується механізм погашення акцизного податку.

Також Мінцифри закликало долучитися до тестового середовища закликають усіх економічних операторів. Для цього потрібно зареєструватись за посиланням: http://xtrace.gov.ua/.

Як повідомлялося, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що Мінцифри не встигне запустити систему до 1 листопада 2026 року через проблеми з наданням повноцінного програмного забезпечення (ПЗ) для тестування, тому профільний комітет змушений буде підтримати перенесення термінів заради захисту інтересів бізнесу та бюджету.

Запуск "еАкцизу", який передбачає електронну простежуваність обігу підакцизних товарів від замовлення марок до їх списання, вже переносився наприкінці 2025 року на 10 місяців через неготовність системи.

Як повідомили у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у Мінцифри, станом на 1 липня 2026 року у системі зареєстровано 434 найбільші гравці ринку, а з 14 липня розпочато бета-тестування сервісів зі сплати акцизного податку, яке триватиме до 11 жовтня 2026 року.