Вартість "боргів" Києва перед ЄС з виконання індикаторів Плану України досягла EUR7,35 млрд – експерти

Кількість невиконаних вчасно індикаторів Плану України, до яких прив'язана фінансова підтримка Європейського Союзу за програми Ukraine Facility та частково Ukraine Support Loan, продовжує збільшуватися, їхня сумарна "вартість" досягла EUR7,35 млрд, йдеться у липневому Моніторингу виконання програми МВФ та допомоги ЄС від консорціуму аналітичних центрів RRR4U.

"Борги з виконання індикаторів – це певна болюча тема: вони все більше накопичуються, і станом на зараз це може коштувати нам близько EUR7,4 млрд", – сказала на презентації Моніторингу експертка проєктів DiXi Group Альона Корогод.

Згідно із презентацією, досі невиконані 8 зобов'язань за 2025 рік загальною "вартістю" EUR1,93 млрд, серед яких зміни до законодавства щодо державної служби (законопроєкт № 13478-1); проведення наступної Національної оцінки ризиків; оцінка та за потреби зміни для розмежування PSO від не-PSO в держкомпаніях (№ 13620); скасування призупинення дії закону про державну допомогу (№14345); вдосконалення дозвільних процедур для інвестицій у відновлювальну енергетику (№ 14271); призначення номінованого оператора ринку е/е та визначення спеціального статусу НКРЕКП.

Окремо Корогод зупинилася на індикаторі 4.3 щодо збільшення кадрового складу ВАКС, бо терміни по ньому прострочені вже більш на рік, що ставить під ризик безповоротної втрати фінансування у EUR280 млн.

В той же час ексвіце-прем'єр з європейської інтеграції Тарас Качка запевнив, що ці гроші будуть отримані, бо це зобов'язання вже на стадії виконання, а затримка мала об'єктивні причини, у тому числі через завищені вимоги до відбору, які були узгоджені донорами.

За словами експертки DiXi Group, з першого кварталу 2026 року не виконано 4 індикатори сумарною вартістю EUR2,3 млрд: запуск та використання інформаційної системи управління людськими ресурсами; законодавство щодо спрощених процедур неплатоспроможності для ММСП (№ 15024); запровадження прозорого відбору прокурорів на керівні посади (№ 15343) та Стратегія впровадження принципів циркулярної економіки та плану заходів щодо її реалізації

Корогод уточнила, що інформаційна системи управління людськими ресурсами вже працює, але варто пересвідчитися у цілісному виконанні цього індикатора, законопроекти підготовлені, але треба їх прийняти, а щодо Стратегії впровадження принципів циркулярної економіки і плану заходів щодо її реалізації, то проєкт цього документу вже пройшов публічні консультації, але ще не схвалений.

І був ще у першому кварталі 26-го року у нас індикатор 9,3 про розподіл повноважень між рівнями публічного врядування, втім, його було перенесено.

"Переходячи ближче до сьогодення. Другий квартал 26-го року теж закінчився, і тут ми маємо сім щонайменше невиконаних індикаторів, які зараз коштують нам EUR3,12 млрд", – продовжила експертка.

Вона зауважила, що додатково до них є ще чотири інвестиційних індикатори: в освіту від EUR300 млн, в охорону здоров'я від EUR200 млн, в житло для ветеранів від EUR200 млн та 5% грантової підтримки на відновлення громад, але досить довго точаться дискусії, як правильно рахувати їх виконання.

Провідна експертка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій додала, що ситуацію із виконанням індикаторів погіршила ще й зміна уряду, бо у результаті всі урядові законопроєкти, які не пройшли перше читання, були відкликані, хоча внесення деяких з них було умовою Плану України.

"Насправді, якщо подивитися на карту (виконання індикаторів), ситуація виглядає дуже-дуже плачевно, оскільки якщо прогортати у пам'яті наші перші Моніторинги виконання, то всі індикатори були зеленим кольором, тобто було виконано вчасно, потім почали з'являтися трішки жовтенькі – виконані із затримкою. Зараз же карта в нас як ялинка: тут просто різнокольорові ці всі іграшки", – констатувала Корогод.

Бетлій наголосила, що отаке накопичення невиконаних індикаторів небезпечно, тому що в третьому-четвертому кварталі цього року необхідно виконати ще близько півсотні індикаторів: їх кількість зросла у зв'язку із новим фінансуванням за Ukraine Support Loan у розмірі EUR8 млрд цього року.

Корогод нагадала, що під час завершеного наприкінці липня перегляду Плану України було додано 27 індикаторів, з яких 10 потребуватимуть законодавчих рішень, а загальна їх кількість зросла до 173 із 146.

"Усі фінальні реформи мають бути завершені до третього кварталу 2027 року, оскільки Україна ще має відзвітувати за виконання реформ останнього кварталу і встигнути отримати фінансування до закінчення 2027 року", – зазначила експертка DiXi Group.

Втім Тарас Качка, призначення якого представником України в ЄС очікується найближчим часом, закликав не драматизувати ситуацію та висловив впевненість, що всі зобов'язання будуть виконані.

"Якби світ слухав експертів, ми б вимерли, як динозаври. Тому що ваша перспектива завжди скептична: там пропустили, там щось не вийшло, ще щось… Все буде добре, бо так було і раніше", – зазначив ексвіцепрем'єр.

Він наголосив, що всі індикатори до цього були виконані, все фінансування від ЄС отримане, бо завжди вдавалося домовитися та узгодити спірні спункти.

"І в цьому сенсі ми нічим не відрізняємось від жодної держави-члени Європейського Союзу. Тому що в них логіка така сама: механізм фінансування – це завжди гроші в обмін на реформи і завжди є певне оновлення, калібрування, що працює, що не працює", – пояснив Качка.

"Насправді досвід весь попередній говорить про те, що якими б не були дедлайни і складні індикатори, вони все одно виконуються. Навіть якщо з певним запізненням, але все одно по суті виконуються", – підсумував він.