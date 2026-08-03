ICU розпродав всі акції Райффайзен банку через високий попит, шукає інші інструменти для розширення застосунку

Інвестиційна група ICU, один з лідерів у торгівлі державними облігаціями, вперше за п'ять років із запуску мобільного застосунку ICU Trade додала в нього акції – ними стали акції найбільшого українського банку з іноземним капіталом – Райффайзен Банку – й розпродала їм протягом двох тижнів.

"Акції Райффайзен банку в ICU Trade – офіційно sold-out. 890 інвесторів, 1451 угод та 100500 запитів "давайте ще акцій й побільше" – краще свідчення того, що українці хочуть й готові інвестувати в українські компанії", – повідомила компанія у Телеграм.

Агентству "Інтерфакс-Україна" в ICU зазначили, що із урахуванням такого високого попиту компанія наразі вже працює над розширенням лінійки доступних інструментів.

Раніше інвестгрупа пояснила вибір акцій Райффайзен Банк тим, що це одим із найприбутковіших банків України, має міжнародних акціонерів – Raiffeisen Bank International та ЄБРР, а також потенціал переоцінки у разі нормалізації економічної ситуації та відновлення дивідендних виплат.

Райффайзен Банк, за даними НБУ на 1 червня 2026 року, за розміром загальних активів посідав 4-е місце (280,5 млрд грн) серед 58 банків України. Його чистий прибуток за 5 місяців цього року склав 2,63 млрд грн, за минулий рік – 10,7 млрд грн.

За даними біржі ПФТС, останній біржовий курс акцій Райффайзен Банку наприкінці жовтня минулого року складав 0,38 грн за акцію номіналом 0,1 грн, що відповідає капіталізації 23 млрд 368,16 млн грн. Станом на 3 серпня цього року ці папери котирувалися на купівлю на рівні 0,3827 грн, як і місяць тому, тоді як котирування на продаж зросли з 0,46 грн до 0,55 грн.

В останні роки Райффайзен Банк виплачує незначні дивіденди (у 2025 році – 0,7 млн грн) тільки за привілейованими акціями. За простими акціями банк виплачував дивіденди за результатами 2006, 2007, 2013, 2016-2020 років. На період воєнного часу Нацбанк заборонив сплату дивідендів.

Станом на початок цього року Raiffeisen Bank International належало 68,21% акцій української "доньки", ЄБРР – 30%, ще 20 фізичним особам – від 0,0614% до 0,0057% кожному, а решта 1,52% – ще дрібнішим міноритарним акціонерам. На початок 2025 року таких міноритаріїв було 109,86 тис.