АЗК та експерти ринку: Глобальної паливної кризи в Україні немає, але ринок дуже напружений

Мережі АЗК та експерти паливного ринку наголошують на відсутності глобальної паливної кризи в Україні, але вказують на певний дефіцит пального, насамперед дизельного, що викликано зовнішніми чинниками, і на думку частини експертів, буде подальше зростання цін.

Мережа ОККО, що на вихідних згадувалася у телеграм-каналах як така, що ввела обмеження на відпуск пального, категорично це спростувала.

"Інформація про нібито запровадження ОККО обмежень на продаж пального не відповідає дійсності. Жодних обмежень на заправку автомобілів у бак немає. Ліміт 100 літрів стосується винятково відпуску пального у каністри та не поширюється на заправку транспортних засобів", – прокоментували "Енергореформі" у пресслужбі ОККО.

Про відсутність обмежень "Енергореформі" також зазначили в UKRNAFTA та SOCAR.

Водночас керівник комунікацій SOCAR Олена Осипчук звернула увагу на підвищений попит в Європі на дизельне пальне та імпортозалежність українського ринку, який змушений підлаштовуватися під європейську ситуацію.

"Європа насичує насамперед свій ринок, зараз у них теж жнива, високий попит, і українські постачальники працюють у жорстких умовах", – зазначила Осипчук.

При цьому вона наголосила, що SOCAR не має перебоїв з поставками і не вводить жодних обмежень.

"Ми намагаємося купувати на 10-14 днів наперед, і точно на цей проміжок часу обмежень не планується", – підкреслила керівниця комунікацій SOCAR.

За словами директора науково-технічного центру "Псіхєя" Сергія Сапегіна, станом на кінець липня дефіцит дизельного пального не підтверджено, а найбільші мережі АЗС і профільні паливні асоціації не повідомляли про системні обмеження продажу. Але він звернув увагу, що роздрібна ціна ДП за липень зросла з 75,64 до 91,72 грн/л (+21%), а гуртова – з 64,49 до 96,43 грн/л (+49,5%), хоча імпортний паритет гурту становив 84,51 грн/л.

Пояснюючи причини, він зазначив, що є помилкою оцінювати ситуацію лише через котирування Brent, оскільки Україна імпортує не нафту, а готове дизпальне.

"Тому коли Brent за останній тиждень липня подешевшала на 7,6%, український гурт зріс ще на 5,1%. Причина – не сама нафта, а дефіцит готового продукту, висока завантаженість НПЗ, дороге судноплавство, страхування, проблеми на Рейні, ризики у Червоному морі, сезонний попит аграрного сектору, скорочення російського експорту дизеля й початок імпортування. Усі ці складові зменшили світову пропозицію", – описав ситуацію Сапегін у своєму Facebook у понеділок.

При цьому він висловив думку, що можливе зниження роздрібних цін, але лише за певних умов: потрібне стійке зниження не тільки нафти, але й європейських котирувань готового дизпалива, здешевлення логістики й страхування, зменшення премій та поступове зближення українського гурту з імпортним паритетом.

В цілому, за його словами, сьогодні правильніше говорити не про "паливну кризу", а про сильний ціновий шок, викликаний переважно зовнішніми чинниками.

"Український ринок залишається забезпеченим ресурсом, але дуже залежним від ситуації на європейському та світовому ринках", – резюмував експерт.

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн зазначив, що немає жодного ажіотажного попиту на АЗК, а ціни за вихідні додали в середньому по дизелю 60 коп./л, по бензину – 6 коп./л.

"Між тим не можна казати, що проблеми немає. Оптові ціни тупцюють біля позначки 100 грн/л, тоді як середня роздрібна на сьогодні 92,60 грн/л. Це означає, що перевізники і промислові споживачі будуть намагатись заправлятись на АЗС, що вже видно по кількості фур там, де їх раніше ніколи не було. Тому наступні пару тижнів спекотною буде не тільки погода", – написав експерт у своєму Facebook. Він також звернув увагу, що на півдні України постачання ускладнені російськими обстрілами, і "на суходолі вже відчувається штовханина між бензовозами і зерновозами". На його думку, певні рішення для врегулювання цієї ситуації має прийняти уряд.

"Коротше кажучи, йдемо по краю. Проте, чи нам до того звикати?", – зазначив експерт.

Засновник мережі Prime Group Дмитро Льоушкін натомість прогнозує в найближчі десять днів підвищення цін на пальне – до 105 грн/л на дизель та приблизно 100 грн/л на бензин.

"З нафтою проблем немає, вони є у потужностях переробки. Зараз високий сезон, зайвих потужносей нема. Російського, білоруського, казахського та інших ресурсів тепер немає. А це один глобальний ринок (…). На нафту не треба дивитися, газойл росте", – пояснив Льоушкін в ефірі медіаплатформи "Новини. Live".

При цьому він не прогнозує зменшення попиту на пальне через його подорожчання, зокрема, тому, що "комерційний дизель нічим замінити не можна". Експерт вкотре звернув увагу, що комерційне споживання дизелю перейшло на АЗК замість гуртових закупівель через те, що вроздріб дешевше.

Стосовно дефіциту ресурсу він вказав, що краще називати ситуацію напруженням на ринку, оскільки пальне хоч дорожче і з певними перебоями, але є.

Він припустив, що уряд має вжити певних заходів для врегулювання ситуації, оскільки здорожчання пального та напруження з його поставками може зашкодити його репутації на старті роботи, а цього нікому не хочеться.

"Не вірте фейкам: дефіциту дизпалива на загальнонаціональному рівні немає!", – закликав директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, зазначивши, що можливі окремі випадки деяких обмежень у сільській місцевості та прифронтових регіонах.

Він додав, що дефіциту ресурсу в Україні немає й не очікується, й не потрібно плутати реальний дефіцит із надзвичайно складною логістикою у прифронтових зонах та цілеспрямованим полюванням РФ на АЗК.

За його словами, РФ життєво необхідно нагнітати паніку та створювати штучну кризу за допомогою своїх мереж, оскільки наша стабільна ситуація з паливом різко контрастує з проблемами у "країні-бензоколонці".

"Єдиний сценарій, за якого справді міг би виникнути дефіцит на АЗС – це встановлення урядом граничних цін. Проте в осяжному майбутньому ніхто цього робити не збирається", – резюмував Омельченко.

У самих мережах, до яких зверталася "Енергореформа", не стали прогнозувати поведінку цін на паливному ринку, а також зазначали, що їм невідомо про якісь проєкти урядових рішень щодо ситуації на ньому.

Ціни на пальне (середні) станом на 18:00 3 серпня порівняно з 29 липня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж)