Попри обстріли "Укрзалізниця" у липні 2026р. перевезла 2,8 млн пасажирів

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) попри обстріли та евакуаційні зупинки перевезло у липні 2026 року на 100 тис. більше пасажирів, ніж за аналогічний період 2025 року – 2,8 млн, йдеться у повідомленні компанії у понеділок.

"У липні команда "Укрзалізниці" практично щодня перебудовувала графіки руху через обстріли, організовувала евакуаційні зупинки, оперативно змінювала обіг вагонів та знаходила можливість призначати додаткові рейси саме тоді, коли попит був найбільшим", – написала компанія у Телеграм.

Зазначається, що "Укрзалізниця" 26 липня перевезла рекордні для цього літа 102 тис. пасажирів за одну добу.

У компанії додали, що поїздом-рекордсменом у липні став швидкісний "Інтерсіті+" №705/706 Київ-Перемишль, який за місяць перевіз майже 60 тис. пасажирів.

Згідно з даними "Укрзалізниці", за два місяці літа поїздами компанії скористалося 5,3 млн пасажирів, серед них більш ніж 7 тис. дитячих груп або 171 тис. дітей, які найчастіше подорожували залізницею до Татарова-Буковеля, Ворохти та Мукачева.

Що стосується дорослих і родин найпопулярнішими маршрутами залишаються Київ-Львів, Київ-Одеса та Київ-Харків, для яких найчастіше призначались додаткові поїзди.

"Попереду ще місяць літа. Ми й надалі робитимемо все можливе, щоб навіть у найскладніших умовах українці могли дістатися до рідних", – наголосили в "Укрзалізниці".

На початку червня у компанії агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що літній сезон пасажирських перевезень цього року буде складнішим, ніж торік, через зростання попиту та скорочення кількості вагонів.

В "Укрзалізниці" загалом також зазначали, що планують протягом трьох місяців літа перевезти 7 млн пасажирів.