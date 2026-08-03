Корецький: Тактичним викликом серед стратегічних пріоритетів є аграрний коридор

Російський терор у Чорноморському басейні може спричинити продовольчу кризу та інфляцію у світі, заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"У нас два тактичних виклики серед стратегічних пріоритетів. Перший – це зима, другий – це аграрний коридор. Російський терор збільшується суттєво, в Чорноморському басейні атакуються судна, які перевозять зерно. Для вашого розуміння: весь Чорноморський басейн, ще раз підкреслюю, весь Чорноморський басейн забезпечує до 30% світового експорту пшениці. Чорне море сьогодні – зона найвищої небезпеки. І якщо це вплине на експорт зернових в розмірі до 30%, в якомусь значному розмірі, то це спричиняє, в першу чергу, продовольчу кризу, загрозу продовольчої безпеки; друге – це точно буде інфляція і буде підвищення цін. І ціни будуть не тільки на експортну, а точніше для тих країн, на імпортну продукцію, а на внутрішній ринок також. І ми оцінюємо це в близько $65 млрд інфляційного тиску в річному еквіваленті в світі", – сказав Корецький на нараді з послами у Києві у понеділок.

Він додав, що якщо всі аграрні культури "підтягуються під пшеницю", то 2,5 млрд тонн аграрної продукції дадуть близько $150 млрд світової інфляції в річному еквіваленті.

"Це величезна річ. На жаль, не до всіх ми зараз можемо одночасно достукатися. Це, до речі, звернення до дипломатів… Ми зробимо від уряду дві сторінки. Одна – це буде загальна рамка з усіма речами, а друга – це кожен міністр, який буде виступати і доповідати вам в подальшому, дадуть конкретні, практичні завдання, запитання, прохання до кожного посла в кожній країні", – заявив прем’єр.

"По "зерновому коридору" і "треках солідарності", безумовно, розраховуємо на наших військових, від них багато залежить, але ми шукаємо альтернативні, диверсифіковані канали, і особливо країни-сусіди відіграють в цьому найважливішу роль. Впевнений: росіяни будуть намагатися своїми пропагандами або якимись контроверсійними діями шкодити нам. Маємо працювати на випередження", – наголосив він.