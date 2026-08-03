Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Корецький: Тактичним викликом серед стратегічних пріоритетів є аграрний коридор

2 хв читати
Додати як джерело
Корецький: Тактичним викликом серед стратегічних пріоритетів є аграрний коридор

Російський терор у Чорноморському басейні може спричинити продовольчу кризу та інфляцію у світі, заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"У нас два тактичних виклики серед стратегічних пріоритетів. Перший – це зима, другий – це аграрний коридор. Російський терор збільшується суттєво, в Чорноморському басейні атакуються судна, які перевозять зерно. Для вашого розуміння: весь Чорноморський басейн, ще раз підкреслюю, весь Чорноморський басейн забезпечує до 30% світового експорту пшениці. Чорне море сьогодні – зона найвищої небезпеки. І якщо це вплине на експорт зернових в розмірі до 30%, в якомусь значному розмірі, то це спричиняє, в першу чергу, продовольчу кризу, загрозу продовольчої безпеки; друге – це точно буде інфляція і буде підвищення цін. І ціни будуть не тільки на експортну, а точніше для тих країн, на імпортну продукцію, а на внутрішній ринок також. І ми оцінюємо це в близько $65 млрд інфляційного тиску в річному еквіваленті в світі", – сказав Корецький на нараді з послами у Києві у понеділок.

Він додав, що якщо всі аграрні культури "підтягуються під пшеницю", то 2,5 млрд тонн аграрної продукції дадуть близько $150 млрд світової інфляції в річному еквіваленті. 

"Це величезна річ. На жаль, не до всіх ми зараз можемо одночасно достукатися. Це, до речі, звернення до дипломатів… Ми зробимо від уряду дві сторінки. Одна – це буде загальна рамка з усіма речами, а друга – це кожен міністр, який буде виступати і доповідати вам в подальшому, дадуть конкретні, практичні завдання, запитання, прохання до кожного посла в кожній країні", – заявив прем’єр.

"По "зерновому коридору" і "треках солідарності", безумовно, розраховуємо на наших військових, від них багато залежить, але ми шукаємо альтернативні, диверсифіковані канали, і особливо країни-сусіди відіграють в цьому найважливішу роль. Впевнений: росіяни будуть намагатися своїми пропагандами або якимись контроверсійними діями шкодити нам. Маємо працювати на випередження", – наголосив він.

#корецький #агробізнес #виклики #коридор
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Українські регіони отримали енергетичне обладнання майже на 5 млн євро від партнерів через Фонд підтримки енергетики

Українські регіони отримали енергетичне обладнання майже на 5 млн євро від партнерів через Фонд підтримки енергетики

Українські регіони цього тижня отримали обладнання для відновлення та посилення енергетичної інфраструктури загальною вартістю майже 5 млн євро завдя…

Читати
НБУ оцінює недоотримання валютної виручки у II пів.-2026 через блокування Росією портів у $2,5 млрд – Пишний

НБУ оцінює недоотримання валютної виручки у II пів.-2026 через блокування Росією портів у $2,5 млрд – Пишний

Обстріли портів Російською Федерацією та блокування морської інфраструктури призведуть до недоотримання Україною близько $2,5 млрд експортної виручки…

Читати