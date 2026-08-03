Корецький: Незабезпечена потреба енергетичної галузі напередодні зими – близько EUR650 млн

Незабезпечена потреба енергетичної галузі напередодні зими становить близько EUR650 млн, заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"Четвертий пріоритет (крім оборони, поступу до ЄС і фінансової стійкості – ІФ-У) – це енергетична стійкість. Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад EUR2 млрд. Проте незабезпеченна потреба галузі напередодні наступної зими – близько EUR650 млн. Тому темп мобілізації підпомоги не можна знижувати. Ця зима об’єктивно буде складна", – сказав Корецький на нараді з послами у Києві у понеділок.

Він наголосив, що Україна повинна не просто відбудовувати зруйноване, бо стара радянська енергетична інфраструктура була малоефективною.

"Те, що, на жаль, Росія її руйнує, на щастя, дає нам можливість з допомогою партнерів, з допомогою вас, будувати нову розподілену генерацію, яка суттєво ефективніша. І паралельно з цим дає зменшення вуглецевого викиду. Тому на цьому шляху потрібно продовжувати", – додав прем’єр.

Він також зазначив, що деякі країни СНД будуть корисні для України у зв’язку з тим, що Росія активізувала терор по цивільній інфраструктурі, зокрема по залізничній.

"Це і вагони, і локомотив. Тут є конкретне завдання, ми його обов’язково з вами проговоримо", – додав він.