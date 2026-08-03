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Економіка

Корецький: Є додаткова потреба фінансування оборони, будемо актуалізувати держбюджет-2026

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Корецький: Є додаткова потреба фінансування оборони, будемо актуалізувати держбюджет-2026
Фото: Facebook

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що реалії на полі бою викликають необхідність додаткового фінансування Сил оборони в 2026 році.

"Базову потребу у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік забезпечено. Але ми зустрічалися з виконувачем обов’язків міністра оборони паном Хмарою, зустрічалися з міністром внутрішніх справ, з широким представленням Сил оборони – є додаткова потреба, яка викликана реаліями на полі бою, окремим особливим рішенням Ставки, і це потребує додаткового фінансування. Тому зараз будемо актуалізувати бюджет до кінця 26-го року і план на 27-й, – сказав Корецький на нараді з послами у Києві у понеділок.

Він наголосив, що у цьому питанні уряд потребуватиме підтримки дипломатичного корпусу в досягненні забезпечення цього додаткового фінансування.

Окремим завданням прем’єр виділив використання заморожених російських суверенних активів для оборони та відновлення України.

#держбюджет #корецький
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