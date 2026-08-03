PGD та група "ТАС" розширюють проєкт Bellevie більш ніж вдвічі до квартальної забудови

Девелоперська компанія PGD у партнерстві з групою "ТАС" розпочинає проєктно-дозвільний етап масштабування ЖК Bellevie в Оболонському районі Києва, до наявного проєкту (на 4 га шість 25-поверхових будинків) планують додати 5,0325 га території, де розмістять вісім 25-поверхових будинків з орієнтовно 198 тис. кв. м житлових та комерційних площ, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі PGD.

"Квартальний формат дає можливість проєктувати повний щоденний досвід. Першочергово, це безпека; від безпеки й відновлення до освіти, культури та взаємодії між людьми. Наше завдання – зробити Bellevie органічною частиною міста, а не ізольованим житловим анклавом", – повідомила Наталія Дівєєва, співзасновниця девелоперської компанії PGD, CEO групи компаній Seven Hills.

Чинний проєкт Bellevie реалізується на вул.Бережанській, 9 та включає шість 25-поверхових будинків, загалом 1770 квартир, підземний паркінг на 964 місця, фітнес-центр зі SPA і басейном та окрема будівля для дитячих освітніх закладів. Понад 65% території заплановано як зелену зону.

Масштабування змінює формат Bellevie, замість окремого житлового комплексу команда планує створити квартальну забудову з ширшим набором освітніх, культурних, спортивних, рекреаційних і повсякденних функцій.

Додана територія складається з двох земельних ділянок. Одна з них площею 0,6258 га розташована у червоних лініях і не призначена для забудови; її будуть враховувати для благоустрою та озеленення (8000000000:78:018:0022, договір оренди з Київміскрадою до 2 грудня 2031 року). Друга ділянка має площу 4,4067 га (8000000000:78:018:0002, договір оренди з Київміскрадою діє до 3 квітня 2049 року, з правом пролонгації, правом передачі в суборенду).

"Bellevie – це перший спільний девелоперський проєкт команд PGD та Групи "ТАС", що реалізується у рамках стратегічного партнерства. Цей амбітний формат задає сучасні тренди на ринку нерухомості. Переконаний, що саме такі проєкти сприяють якісному розвитку міста та формують комфортне середовище для життя на роки вперед", – зазначив Сергій Тігіпко, засновник та акціонер Групи "ТАС".

Наразі розпочався етап проєктування та підготовки документації, за оцінкою команди, в цілому квартал, з детальним описом майбутньої соціальної інфраструктури, буде показаний у 2027 році. Реалізація запланована на 2028-2034 роки.

Bellevie є спільним девелоперським проєктом PGD і групи "ТАС". Управляючим партнером виступає PGD, а фінансування реалізується у форматі спільних інвестицій. У портфелі команди PGD – Park Avenue, Park Avenue VIP і TRIIINITY; група "ТАС" працює у фінансовому секторі, промисловості, логістиці, агросекторі, енергетиці та нерухомості.