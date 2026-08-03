ПриватБанк запустив рахунок для основних дитячих виплат на "Дія.Картці"

Державний ПриватБанк запустив спеціальний рахунок "Турбота про дитину" в межах "Дія.Картки", на який можна отримувати основні державні виплати для сімей із дітьми, повідомила пресслужба фінустанови.

Зазначається, що на нього надходитиме щомісячна допомога на дитину до одного року у розмірі 7 тис. грн, а для дітей з інвалідністю – 10,5 тис. грн.

Виплати за програмою "єЯсла" для офіційно працевлаштованих матері або батька, які працюють повний робочий день і мають дитину віком від одного до трьох років, становлять 8 тис. грн на місяць, а для дітей з інвалідністю – 12 тис. грн.

На рахунок "Турбота про дитину" можна також отримувати одноразові виплати за програмами "Пакунок малюка" та "Пакунок школяра".

Рахунок "Турбота про дитину" можна відкрити у "Приват24" і використовувати для зарахування відповідних виплат.

Кошти зі спеціального рахунку не можна зняти готівкою або переказати. Вони доступні для безготівкової оплати товарів, необхідних дитині.

ПриватБанк повідомив, що спільно з Mastercard нараховуватиме 10% кешбеку за покупки коштом виплат із рахунку "Турбота про дитину" за умови активації відповідної пропозиції у "Приват24".

Міністерство соціальної політики повідомило, що спеціальний рахунок "Турбота про дитину" в межах "Дія.Картки" можна відкрити також у monobank, А-Банку, Sense Bank і Банку Кредит Дніпро.

У Мінсоцполітики уточнили, що для вибору рахунку "Турбота про дитину" для зарахування допомоги на дитину до одного року та виплат за програмою "єЯсла" необхідно особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України, ЦНАП або уповноваженої особи територіальної громади.

Ті, хто вже отримує допомогу або подав заяву на неї, можуть перейти на "Дія.Картку", подавши заяву про зміну рахунку. Повторно подавати заяву на призначення допомоги та документи не потрібно.

Як повідомлялося, станом на початок травня майже 170 тис. родин отримали виплати в межах оновленої системи підтримки сімей із дітьми. Допомогу на догляд за дитиною до одного року отримали понад 114 тис. родин, виплати за програмою "єЯсла" – понад 5,3 тис. родин.